rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО

Стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО

2 апреля 2024, 10:57
Фото: mil.ru
Стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО

Призывников из Ростовской области не отправят в зону СВО

В России, в том числе Ростовской области, призывников не будут привлекать для решения задач в рамках СВО, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он рассказал, как будет проходить весенний призыв в армию. Всего планируется призвать на службу около 150 тысяч человек.

Министр уточнил, что участвовать в спецоперации никто из них не будет.

Весенний призыв 2024 года: сроки, вручение повесток и наказание для уклонистов
Узнать подробнее

Он добавил, что военнослужащие, у которых завершил срок призыва, будут отправлены домой.

Стоит отметить, что в прошлые призывы никого в зону спецоперации не отправляли.

Напомним, что весной призовут на службу в армию примерно пять тысяч жителей донского региона в возрасте от 18 до 30 лет.

До этого мы писали о том, когда начнется рассылка электронных повесток.

Читайте также:
Весенний призыв 2024 года: сроки, вручение повесток и наказание для уклонистовСуд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ
#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Призыв#Армия#Минобороны
Подпишитесь
В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов
Сегодня, 15:29
Мощный грозовой фронт надвигается на Ростовскую область
Сегодня, 14:45
Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове
Сегодня, 14:25
Бывший мэр Чернышев назвал причины, из-за которых Ростов остался без метро
Сегодня, 14:03
Жители Ростовской области умирают в два раза быстрее, чем ожидали власти
Сегодня, 13:29
Оскорбивший бойцов СВО блогер из Ростовской области решил пойти фронт
Сегодня, 12:53
"