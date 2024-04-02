Стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Он рассказал, как будет проходить весенний призыв в армию. Всего планируется призвать на службу около 150 тысяч человек.
Министр уточнил, что участвовать в спецоперации никто из них не будет.
Он добавил, что военнослужащие, у которых завершил срок призыва, будут отправлены домой.
Стоит отметить, что в прошлые призывы никого в зону спецоперации не отправляли.
Напомним, что весной призовут на службу в армию примерно пять тысяч жителей донского региона в возрасте от 18 до 30 лет.
До этого мы писали о том, когда начнется рассылка электронных повесток.