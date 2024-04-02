rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Ростове-на-Дону с 4 апреля похолодает до 17 градусов

Стало известно, как сильно похолодает в Ростове с 4 апреля

2 апреля 2024, 05:39
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 4 апреля похолодает до 17 градусов

В Ростове-на-Дону с четверга, 4 апреля, придет похолодание и будет облачная погода, сообщили синоптики.

Во вторник температура поднимется до +24 градусов, осадков не ожидается. В среду она составит +20 градусов и сохранится облачная погода.

С четверга в городе станет еще холоднее, температура упадет до +17 градусов. В следующие несколько дней она будет на один градус ниже.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

В воскресенье могут пройти дожди, которые завершатся уже вечером. А порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

Дождливая погода также ожидается в ночь на четверг, 4 апреля. А температура будет опускаться до +6 градусов.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Синоптики#Похолодание
Подпишитесь
В Ростове врачи нашли у детей с лихорадкой редкое генетическое заболевание
Вчера, 16:31
Турагент предупредил ростовчан о курортном сборе за отдых в Петербурге
Сегодня, 06:23
Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 4 апреля
Сегодня, 05:22
Тело мужчины нашли в реке Дон в Ростовской области
Сегодня, 04:57
Очевидцы сообщили о громком хлопке и пожаре в центре Ростова 1 апреля
Вчера, 19:15
"