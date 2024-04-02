Стало известно, как сильно похолодает в Ростове с 4 апреля

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Во вторник температура поднимется до +24 градусов, осадков не ожидается. В среду она составит +20 градусов и сохранится облачная погода.
С четверга в городе станет еще холоднее, температура упадет до +17 градусов. В следующие несколько дней она будет на один градус ниже.
В воскресенье могут пройти дожди, которые завершатся уже вечером. А порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Дождливая погода также ожидается в ночь на четверг, 4 апреля. А температура будет опускаться до +6 градусов.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».