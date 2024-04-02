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Стало известно расписание скоростных судов «Валдай» в Ростове-на-Дону

Стало известно расписание скоростных судов «Валдай» из Ростова-на-Дону в Азов

2 апреля 2024, 08:58
Фото: t.me/rostov_na_konu
Стало известно расписание скоростных судов «Валдай» в Ростове-на-Дону

В Ростовской области составили расписание скоростных судов «Валдай»

В Ростовской области составили расписание маршрутов скоростного речного судна «Валдай», который будет курсировать между двумя городами, сообщил гендиректор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин.

Он рассказал Donnews, что расписание в дальнейшем может поменяться. Корректировки возможны в зависимости от спроса пассажиров.

Планируются ежедневные рейсы по реке Дон, всего их предусмотрено три в день. Из Азова в Ростов отправление намечено на 7.30 и 15.30 мск, из Ростова в Азов — на 10.00. Путешествие займет один час. Стоимость одной поездки составит 250 рублей.

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Купить билет можно на борту судна за 30 минут до отплытия. Льготы не предусмотрены.

Судно рассчитано на 45 пассажиров и двух членов экипажа, оно способно развивать скорость 63-65 км/ч. Не исключено, что речное судно может стать альтернативой другим видам транспорта.

Ранее стало известно, что в донском регионе построят 10 плавучих причалов для приема судов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Расписание#Валдай#Скоростные суда
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