Стало известно расписание скоростных судов «Валдай» из Ростова-на-Дону в Азов

Планируются ежедневные рейсы по реке Дон, всего их предусмотрено три в день. Из Азова в Ростов отправление намечено на 7.30 и 15.30 мск, из Ростова в Азов — на 10.00. Путешествие займет один час. Стоимость одной поездки составит 250 рублей.