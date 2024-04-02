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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО

Стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО

2 апреля 2024, 07:27
Фото: mil.ru
Стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО
В Ростовской области оштрафовали местную жительницу за дискредитацию ВС РФ в Интернете, сообщили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что 21 марта в социальной сети девушка с фамилией Штефан в своих высказываниях пыталась дискредитировать использование ВС РФ для защиты интересов России. В результате ее привлекли к административной ответственности.

«В суде она признала вину в полном объеме, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — уточнили в суде.

Ранее мы писали, что во время трансляции 24-летняя девушка заявила о неуважении к военнослужащим. Этот стрим увидели сотни человек, после чего слили записи в соцсети.

А Следком Ростовской области рассказал о проверке в отношении стримерши.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Штраф#Участники СВО#Оскорбление#Происшествия
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