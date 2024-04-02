Стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Суд установил, что 21 марта в социальной сети девушка с фамилией Штефан в своих высказываниях пыталась дискредитировать использование ВС РФ для защиты интересов России. В результате ее привлекли к административной ответственности.
«В суде она признала вину в полном объеме, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — уточнили в суде.
Ранее мы писали, что во время трансляции 24-летняя девушка заявила о неуважении к военнослужащим. Этот стрим увидели сотни человек, после чего слили записи в соцсети.
А Следком Ростовской области рассказал о проверке в отношении стримерши.