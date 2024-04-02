Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске

Рабочие были испуганы внезапной находкой, а потому немедленно убили животное, поскольку точно не знали: ядовита ли трехметровая змея или нет. Поскольку убитая змея не попала в руки специалистов, доподлинно не известно, какой именно вид змеи встретили рабочие в катакомбах под заводом.