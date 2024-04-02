Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Портал «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на собственные источники рассказал, что в подземельях завода атомных реакторов в Волгодонске поймали и убили трехметровую змею.
По данным источника, пресмыкающееся обнаружили рабочие во время обслуживания канализационной сети завода «Атоммаш», построенного во второй половине XX века.
Рабочие были испуганы внезапной находкой, а потому немедленно убили животное, поскольку точно не знали: ядовита ли трехметровая змея или нет. Поскольку убитая змея не попала в руки специалистов, доподлинно не известно, какой именно вид змеи встретили рабочие в катакомбах под заводом.