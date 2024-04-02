rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске

Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске

2 апреля 2024, 18:07
Фото: Изображение Midjourney
Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске
В Ростовской области в подземельях волгодонского завода обнаружили огромную змею, об этом рассказали донские СМИ.

Портал «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на собственные источники рассказал, что в подземельях завода атомных реакторов в Волгодонске поймали и убили трехметровую змею.

По данным источника, пресмыкающееся обнаружили рабочие во время обслуживания канализационной сети завода «Атоммаш», построенного во второй половине XX века.

Фото: «Блокнот Волгодонск»

Рабочие были испуганы внезапной находкой, а потому немедленно убили животное, поскольку точно не знали: ядовита ли трехметровая змея или нет. Поскольку убитая змея не попала в руки специалистов, доподлинно не известно, какой именно вид змеи встретили рабочие в катакомбах под заводом.

Жителей Ростовской области пугают змеи на улицах и могилы на кладбище
Узнать подробнее

Ранее дезинсектор рассказал, в каких домах в Ростове обитает больше всего тараканов.

Читайте также:
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицахВ грибах в Ростовской области нашли токсин в 375 раз опаснее яда гремучей змеиЗоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Животные#Волгодонск#Дикие животные#Завод#Змеи в Ростовской области#Ядовитые змеи#18+#СМИ#Рабочие#Источники#Змеи#Трупы змей#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов
Сегодня, 15:29
Мощный грозовой фронт надвигается на Ростовскую область
Сегодня, 14:45
Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове
Сегодня, 14:25
Бывший мэр Чернышев назвал причины, из-за которых Ростов остался без метро
Сегодня, 14:03
Жители Ростовской области умирают в два раза быстрее, чем ожидали власти
Сегодня, 13:29
Оскорбивший бойцов СВО блогер из Ростовской области решил пойти фронт
Сегодня, 12:53
"