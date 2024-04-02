Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове

Кроме того, на втором этапе реализации проекта планируется провести реконструкцию участка дороги от улицы Зорге до улицы. Малиновского со строительством двух кольцевых развязок, аналогичные работы планируют провести и на четвертом этапе строительства. В проекте указано, что во время строительства нового участка дороги от Мастерового до Курсантов планируется провести стыковку с проектируемой дорогой на улице 9-го Мая и построить новую кольцевую развязку в месте отмыкания проспекта Стачки.