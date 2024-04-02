Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Напомним, в конце марта власти Ростова объявили, что в городе планируют продлить дорогу на проспекте Стачки, протянув дорожное полотно от переулка Мастерового до улицы Курсантов.
Во время изучения документов утверждаемой части корреспондент RostovGazeta обнаружил, какой именно будет новая дорога. Согласно проекту, на Стачки планируют подвести сети ливневок, проложив их на глубине до трех метров, а также построить капитальное сооружение — подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Протяженность перехода составит 37,2 метра, а ширина — четыре метра.
Кроме того, на втором этапе реализации проекта планируется провести реконструкцию участка дороги от улицы Зорге до улицы. Малиновского со строительством двух кольцевых развязок, аналогичные работы планируют провести и на четвертом этапе строительства. В проекте указано, что во время строительства нового участка дороги от Мастерового до Курсантов планируется провести стыковку с проектируемой дорогой на улице 9-го Мая и построить новую кольцевую развязку в месте отмыкания проспекта Стачки.