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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове

Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове

2 апреля 2024, 14:25
Фото: pxhere
Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове
В Ростове планируют построить кольцевые развязки и подземный переход во время продления проспекта Стачки, об этом рассказали в администрации города.

Напомним, в конце марта власти Ростова объявили, что в городе планируют продлить дорогу на проспекте Стачки, протянув дорожное полотно от переулка Мастерового до улицы Курсантов.

Во время изучения документов утверждаемой части корреспондент RostovGazeta обнаружил, какой именно будет новая дорога. Согласно проекту, на Стачки планируют подвести сети ливневок, проложив их на глубине до трех метров, а также построить капитальное сооружение — подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Протяженность перехода составит 37,2 метра, а ширина — четыре метра.

Новая дорога появится в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону
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Кроме того, на втором этапе реализации проекта планируется провести реконструкцию участка дороги от улицы Зорге до улицы. Малиновского со строительством двух кольцевых развязок, аналогичные работы планируют провести и на четвертом этапе строительства. В проекте указано, что во время строительства нового участка дороги от Мастерового до Курсантов планируется провести стыковку с проектируемой дорогой на улице 9-го Мая и построить новую кольцевую развязку в месте отмыкания проспекта Стачки.

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