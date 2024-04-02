rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Турагент предупредил ростовчан о курортном сборе за отдых в Петербурге

Турагент предупредил ростовчан о курортном сборе за отдых в Петербурге

2 апреля 2024, 06:23
Фото: Pxhere
Турагент предупредил ростовчан о курортном сборе за отдых в Петербурге
Курортный сбор за отдых в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года придется платить всем россиянам, в том числе и ростовчанам. Об этом сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

По словам эксперта, с 1 апреля за отдых в Санкт-Петербурге придется платить курортный сбор — 100 рублей за сутки.

«Подобный курортный сбор несколько лет уже действует в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Крыму. На стоимость туров он не влияет. Туристам предстоит его оплачивать по месту пребывания — например, в гостиницах», — отмечает Гурин.

Что известно о курортном сборе для туристов и где его придется платить
Узнать подробнее

Собеседник добавляет, что появление курортного сбора никак не отразилось на желании ростовчан путешествовать. Например, на майские праздники некоторые донские жители мечтают отдохнуть на море. И хотя искупаться пока не получится из-за погодных условий, многие едут, чтобы подышать морским воздухом.

Подробнее о курортном сборе — в большом материале RostovGazeta.

Читайте также:
Туристы России продолжат платить курортный сборРостовская область не будет вводить курортный сборВ Крыму введение курортных сборов перенесли на 2021 год
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отдых#Санкт-Петербург#Майские праздники#Ростов#Курортный сбор#Погодные условия#100 рублей#Стоимость туров#Путешествовать
Подпишитесь
В Ростове врачи нашли у детей с лихорадкой редкое генетическое заболевание
Вчера, 16:31
Стало известно, как сильно похолодает в Ростове с 4 апреля
Сегодня, 05:39
Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 4 апреля
Сегодня, 05:22
Тело мужчины нашли в реке Дон в Ростовской области
Сегодня, 04:57
Очевидцы сообщили о громком хлопке и пожаре в центре Ростова 1 апреля
Вчера, 19:15
"