Турагент предупредил ростовчан о курортном сборе за отдых в Петербурге

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам эксперта, с 1 апреля за отдых в Санкт-Петербурге придется платить курортный сбор — 100 рублей за сутки.
«Подобный курортный сбор несколько лет уже действует в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Крыму. На стоимость туров он не влияет. Туристам предстоит его оплачивать по месту пребывания — например, в гостиницах», — отмечает Гурин.
Собеседник добавляет, что появление курортного сбора никак не отразилось на желании ростовчан путешествовать. Например, на майские праздники некоторые донские жители мечтают отдохнуть на море. И хотя искупаться пока не получится из-за погодных условий, многие едут, чтобы подышать морским воздухом.
Подробнее о курортном сборе — в большом материале RostovGazeta.