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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Почему в Аксае отключили свет 2 марта 2024 года

В конце рабочего дня жители Аксая остались без электричества 2 марта 2024 года

2 апреля 2024, 15:44
Фото: rostovgazeta.ru
Почему в Аксае отключили свет 2 марта 2024 года
На многих улицах в Аксае в 16.45 мск отключили электричество. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили местные жители.

Житель улицы Луначарского в Аксае констатирует, что никаких предупреждений об отключении электроэнергии на многих улицах города не поступало.

«По-близости находится детский сад, мама туда ходила, там тоже света нет», — отмечает собеседник.

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Напомним, что для понимания причин, почему отключили света, в «Донэнерго» рекомендуют обращаться к информации соответствующего Telegram-канала.

В нем сообщается о технологическом нарушении в Аксае, которое произошло сегодня в сети 6 кВ. Также уточняются улицы, которые отключены от электроснабжения. Обещают, что свет дадут в течение трех часов.

Напомним, что электричество в Аксае отключали и в декабре 2023 года. Тогда на помощь пришли бригады энергетиков из соседних регионов.

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