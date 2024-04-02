В конце рабочего дня жители Аксая остались без электричества 2 марта 2024 года

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Житель улицы Луначарского в Аксае констатирует, что никаких предупреждений об отключении электроэнергии на многих улицах города не поступало.
«По-близости находится детский сад, мама туда ходила, там тоже света нет», — отмечает собеседник.
Напомним, что для понимания причин, почему отключили света, в «Донэнерго» рекомендуют обращаться к информации соответствующего Telegram-канала.
В нем сообщается о технологическом нарушении в Аксае, которое произошло сегодня в сети 6 кВ. Также уточняются улицы, которые отключены от электроснабжения. Обещают, что свет дадут в течение трех часов.
Напомним, что электричество в Аксае отключали и в декабре 2023 года. Тогда на помощь пришли бригады энергетиков из соседних регионов.