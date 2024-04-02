В рамках «зонтичных» поручительств во II квартале МСП привлекут 120 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Стало известно о решении выделить банкам-партнерам на такие поручительства общую сумму в 60 миллиардов рублей. Из этого объема средств 10 миллиардов рублей предназначены для кредитов на суммы до трех миллионов рублей. Учитывая, что «зонтичные» поручительства могут покрыть до половины суммы кредита, установленные лимиты предоставят банкам возможность обеспечить малый и средний бизнес кредитными средствами на сумму не менее 120 миллиардов рублей. По словам Александра Исаевича, из этой суммы 20 миллиардов рублей предназначены для «микрочеков», востребованных кредитов для МСП на суммы до трех миллионов рублей. Он также напомнил, что оформление кредитов под «зонтичные» поручительства возможно в региональных банках, которым ранее были выделены лимиты до конца 2024 года, пишет ТАСС.
Известно, что на второй квартал 2024 года в число кредитных организаций, которым выделили лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП, вошли такие крупные банки, как Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.
«Зонтичные» поручительства играют роль эффективного инструмента для малого и среднего бизнеса, облегчающего получение банковского финансирования. В частности, это относится к ситуациям, при которых у предпринимателей не получается предоставить собственное обеспечение либо его сумма оказывается недостаточной, подчеркнул Исаевич. Он также отметил, что в партнерстве с региональными банками бизнес сможет оформить подобные поручительства в каждом уголке страны. Процесс получения поручительств будет осуществляться без промедления и абсолютно бесплатно, в одном окне с кредитом.
Напомним, что механизм «зонтичных» поручительств был разработан Корпорацией МСП по поручению президента Владимира Путина в сентябре 2021 года. Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом и осуществляемого под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.