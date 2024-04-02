В рамках «зонтичных» поручительств во II квартале МСП привлекут 120 млрд рублей

Стало известно о решении выделить банкам-партнерам на такие поручительства общую сумму в 60 миллиардов рублей. Из этого объема средств 10 миллиардов рублей предназначены для кредитов на суммы до трех миллионов рублей. Учитывая, что «зонтичные» поручительства могут покрыть до половины суммы кредита, установленные лимиты предоставят банкам возможность обеспечить малый и средний бизнес кредитными средствами на сумму не менее 120 миллиардов рублей. По словам Александра Исаевича, из этой суммы 20 миллиардов рублей предназначены для «микрочеков», востребованных кредитов для МСП на суммы до трех миллионов рублей. Он также напомнил, что оформление кредитов под «зонтичные» поручительства возможно в региональных банках, которым ранее были выделены лимиты до конца 2024 года, пишет ТАСС.