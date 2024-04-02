В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Во вторник, 2 апреля, в Ростове из-за аномальной жары горожане массово стали оставлять обращения к местным органам власти, чтобы добиться отключения центрального отопления.
По словам жителей, уже несколько дней из-за жары на улицах в домах стоит просто невозможная духота, и дончанам приходится платить за тепло, которое им уже, по сути, и не нужно.
В ответ на это глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале объяснил, что если отключить отопление в ближайшее время, то возобновить его в короткие сроки в случае похолодания уже будет невозможно.
В настоящий момент теплосети поддерживают температуру 70°C, сделать температуру ниже невозможно без охлаждения температуры горячей воды в городе.
Поэтому Алексей Логвиненко предложил ростовчанам самим принять решение о завершении отопительного сезона. Для этого он открыл голосование, в котором ростовчане могут отдать свой голос за отключение отопления с 8 или 15 апреля. Пока за раннее отключение отопительных систем выступают 74% опрошенных.
Кроме того, во вторник стало известно, что в Ростовской области прошли массовые облавы на мигрантов.
По данным полиции, в Ростовской области провели проверку около 470 иностранных граждан, которые находились на производствах в Ростове и Аксайском районе.
В ходе проверок инспекторы выяснили, что 18 иностранных граждан находятся в России нелегально, еще 15 мигрантов устроили на работу без патента.
Кроме того, во время рейдов полиция обнаружила мигрантов, которые решили не уезжать из России даже после решения суда. Еще пять иностранных граждан не получили отметки о постановке на воинский учет, а потому в ближайшее время им предстоит посещение военкоматов. Все пятеро получили повестки.
У пяти человек отсутствовали отметки о постановке на воинский учет. Им вручили повестки о необходимости посетить военкомат.
Главной новостью дня стал очередной прирост размера единовременной выплаты для тех граждан, что собираются заключить контракт с ВС РФ.
О решении сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который утвердил соответствующее распоряжение своей подписью. Теперь военные, которые собираются заключить контракт с ВС РФ с 1 апреля, могут претендовать на выплату в размере 700 тысяч рублей. При этом регион регистрации добровольца значения не имеет, если документы подписаны в Ростовской области. Для тех, кто собирается проходить службу в именном батальоне, размер выплат увеличили до миллиона рублей.
Кроме того, нововведения распространяются на призывников, планирующих заключить контракт в будущем — им заплатят по 300 тысяч рублей.