В Ростове жители плавятся от жары, пока полиция ловит нелегальных мигрантов

О решении сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, который утвердил соответствующее распоряжение своей подписью. Теперь военные, которые собираются заключить контракт с ВС РФ с 1 апреля, могут претендовать на выплату в размере 700 тысяч рублей. При этом регион регистрации добровольца значения не имеет, если документы подписаны в Ростовской области. Для тех, кто собирается проходить службу в именном батальоне, размер выплат увеличили до миллиона рублей.