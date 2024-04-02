В Ростовском-на-Дону зоопарке одаренный шимпанзе открыл в себе талант художника

«Все наши обезьяны и стали рисовать. Но у Майкла к этому особый талант, так как получается лучше всех», — рассказали работники зоопарка, добавив, что иногда Майкл бывает недоволен плодами своих трудов и рвет рисунки до того, как сотрудники успеют рассмотреть изображение.