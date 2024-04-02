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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Ростове могут устроить выставку рисунков одаренного художника-шимпанзе

В Ростовском-на-Дону зоопарке одаренный шимпанзе открыл в себе талант художника

2 апреля 2024, 17:08
Фото: t.me/rostov_zoo_official/
В Ростове могут устроить выставку рисунков одаренного художника-шимпанзе

В Ростове могут устроить выставку рисунков одаренного художника-шимпанзе

В Ростове планируют открыть выставку рисунков, автором которых стал вожак шимпанзе Майкл, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу ростовского зоопарка рассказал, что работники думают открыть выставку рисунков своих подопечных.

Авторами картин стали шимпанзе, которые занимаются живописью гуашью и акварелью. По словам сотрудников зоопарка, особые способности к рисованию в себе открыл 19-летний вожак стаи шимпанзе по имени Майк, отличающийся от своих собратьев острым умом, сообразительностью, уравновешенным и дружелюбным характером.

«Наш Майкл — любимчик зоологов и публики. А еще он баловник и шалун», — рассказали сотрудники зоопарка, добавив, что Майкл легко решает конфликты в коллективе, поддерживает дружескую атмосферу и оберегает младшую шимпанзе по имени Варя.

По словам работников зоопарка, талант шимпанзе к рисованию абстрактных картин открыли случайно, когда решили разнообразить досуг своих подопечных, скучающих в вольере.

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«Все наши обезьяны и стали рисовать. Но у Майкла к этому особый талант, так как получается лучше всех», — рассказали работники зоопарка, добавив, что иногда Майкл бывает недоволен плодами своих трудов и рвет рисунки до того, как сотрудники успеют рассмотреть изображение.

Зоологи сообщили, что если у них получится вырвать несколько работ из рук Майкла до того, как он их уничтожит, они планируют устроить выставку для посетителей.

Ранее в зоопарке рассказали, по какому расписанию будет работать учреждение с 1 апреля.

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