В Ростовском-на-Дону зоопарке одаренный шимпанзе открыл в себе талант художника

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу ростовского зоопарка рассказал, что работники думают открыть выставку рисунков своих подопечных.
Авторами картин стали шимпанзе, которые занимаются живописью гуашью и акварелью. По словам сотрудников зоопарка, особые способности к рисованию в себе открыл 19-летний вожак стаи шимпанзе по имени Майк, отличающийся от своих собратьев острым умом, сообразительностью, уравновешенным и дружелюбным характером.
«Наш Майкл — любимчик зоологов и публики. А еще он баловник и шалун», — рассказали сотрудники зоопарка, добавив, что Майкл легко решает конфликты в коллективе, поддерживает дружескую атмосферу и оберегает младшую шимпанзе по имени Варя.
По словам работников зоопарка, талант шимпанзе к рисованию абстрактных картин открыли случайно, когда решили разнообразить досуг своих подопечных, скучающих в вольере.
«Все наши обезьяны и стали рисовать. Но у Майкла к этому особый талант, так как получается лучше всех», — рассказали работники зоопарка, добавив, что иногда Майкл бывает недоволен плодами своих трудов и рвет рисунки до того, как сотрудники успеют рассмотреть изображение.
Зоологи сообщили, что если у них получится вырвать несколько работ из рук Майкла до того, как он их уничтожит, они планируют устроить выставку для посетителей.
Ранее в зоопарке рассказали, по какому расписанию будет работать учреждение с 1 апреля.