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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Ростовской области будут платить 700 тыс рублей за контракт с ВС России

В Ростовской области будут платить 700 тыс рублей за контракт с ВС России

2 апреля 2024, 12:04
Фото: donland.ru
В Ростовской области будут платить 700 тыс рублей за контракт с ВС России
В Ростовской области вырос размер единовременной выплаты для тех, кто заключит контракт с Вооруженными силами РФ, рассказал губернатор Василий Голубев.

Он сообщил, что уже подписал соответствующее распоряжение. Тем, кто заключил контракт с 1 апреля, теперь разово заплатят 700 тысяч рублей.

При этом место регистрации значения не имеет, главное подписать документы в донском регионе. Тем, кто пойдет служить в именной батальон, выплатят один миллион рублей.

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Нововведения коснулись и призывников, которые намерены заключить контракт. Для них размер выплаты увеличили в три раза — со 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ранее квадроциклы и свежую рыбу доставили бойцам СВО из Ростовской области. С нашим материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Контракт#Единовременная выплата#Вооруженные Силы РФ
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