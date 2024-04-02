В Ростовской области будут платить 700 тыс рублей за контракт с ВС России

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Он сообщил, что уже подписал соответствующее распоряжение. Тем, кто заключил контракт с 1 апреля, теперь разово заплатят 700 тысяч рублей.
При этом место регистрации значения не имеет, главное подписать документы в донском регионе. Тем, кто пойдет служить в именной батальон, выплатят один миллион рублей.
Нововведения коснулись и призывников, которые намерены заключить контракт. Для них размер выплаты увеличили в три раза — со 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Ранее квадроциклы и свежую рыбу доставили бойцам СВО из Ростовской области. С нашим материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.