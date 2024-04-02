В Ростовской области во время рейдов мигрантам вручали повестки в военкомат

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Проверки прошли на производственных объектах в Ростове и Аксайском районе. Оказалось, что 18 иностранцев находились в РФ незаконно.
В отношении них составили административные материалы и направили их в суд. Еще 15 иностранцев были трудоустроены без патента, что является нарушением.
Кроме того, выявили мигрантов, которые после решения суда не стали покидать страну. В отношении них были составлены протоколы.
У пяти человек отсутствовали отметки о постановке на воинский учет. Им вручили повестки о необходимости посетить военкомат.
Ранее трех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР.