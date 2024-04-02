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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Ростовской области во время рейдов людям вручали повестки в военкомат

В Ростовской области во время рейдов мигрантам вручали повестки в военкомат

2 апреля 2024, 10:57
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области во время рейдов людям вручали повестки в военкомат

Массовые проверки мигрантов устроили в Ростовской области

В Ростовской области во время рейдов проверили 466 иностранцев, сообщили в региональном УМВД.

Проверки прошли на производственных объектах в Ростове и Аксайском районе. Оказалось, что 18 иностранцев находились в РФ незаконно.

В отношении них составили административные материалы и направили их в суд. Еще 15 иностранцев были трудоустроены без патента, что является нарушением.

Трех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР
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Кроме того, выявили мигрантов, которые после решения суда не стали покидать страну. В отношении них были составлены протоколы.

У пяти человек отсутствовали отметки о постановке на воинский учет. Им вручили повестки о необходимости посетить военкомат.

Ранее трех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР.

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