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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

«Появился запах дыма»: эвакуацию провели в школе №17 в Ростове-на-Дону

В школе №17 в Ростове экстренно эвакуировали всех детей и учителей

2 апреля 2024, 07:53
Фото: 61.mchs.gov.ru
«Появился запах дыма»: эвакуацию провели в школе №17 в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во вторник, 2 апреля, провели эвакуацию в школе №17, сообщили очевидцы в Telegram.

Они рассказали, что из здания вывели всех учеников и сотрудников. Теперь все они ожидают на улице дальнейших действий.

«Есть небольшой запах дыма», — говорится в публикации.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях предположили, что эвакуация может быть плановой.

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«Появился запах дыма»: эвакуацию провели в школе №17 в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ «Это Ростов»

На опубликованном в Интернете видео никакой паники среди детей и взрослых не видно. Они стоят на улице и спокойно общаются друг с другом.

Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после падения дрона на территории школы в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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