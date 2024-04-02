В школе №17 в Ростове экстренно эвакуировали всех детей и учителей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Они рассказали, что из здания вывели всех учеников и сотрудников. Теперь все они ожидают на улице дальнейших действий.
«Есть небольшой запах дыма», — говорится в публикации.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях предположили, что эвакуация может быть плановой.
На опубликованном в Интернете видео никакой паники среди детей и взрослых не видно. Они стоят на улице и спокойно общаются друг с другом.
Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после падения дрона на территории школы в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.