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Вклад со ставкой до 16,2% годовых предлагает МТС Банк

Вклад со ставкой до 16,2% годовых предлагает МТС Банк

2 апреля 2024, 09:20
Фото: freepik
Реклама. ПАО «МТС-Банк» . erid: LjN8KD6kk
Новые клиенты МТС Банка могут получать по вкладу 16,2% годовых при размещении средств на 120 и 181 день при условии капитализации процентов. Действующие клиенты также могут рассчитывать на большой процент.

Если срок действия их вклада подходит к концу и есть желание открыть новый на указанные сроки, доходность может достигнуть 15,7% годовых. Причем для всех клиентов в первые 30 дней с момента открытия счета предусмотрено пополнение средств.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей. По вкладу не предусмотрено пополнение и частичное снятие. Возможна автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена дополнительная надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 181, 271 и 367 дней без возможности частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов.

Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

#Ростов-на-Дону
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