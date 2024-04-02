Вклад со ставкой до 16,2% годовых предлагает МТС Банк

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Если срок действия их вклада подходит к концу и есть желание открыть новый на указанные сроки, доходность может достигнуть 15,7% годовых. Причем для всех клиентов в первые 30 дней с момента открытия счета предусмотрено пополнение средств.
Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей. По вкладу не предусмотрено пополнение и частичное снятие. Возможна автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена дополнительная надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 181, 271 и 367 дней без возможности частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов.
Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.
Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.