Выплаты призывникам на Дону увеличили втрое за контракт с ВС РФ

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Он уточнил, что это региональная выплата, которая изначально составляла 100 тысяч рублей. Теперь она выросла до 300 тысяч рублей.
Это касается и военнослужащих, которых призвали по мобилизации. Изменились и другие виды выплат.
Теперь при подписании контракта с ВС положена единовременная выплата в размере 700 тысяч рублей. Место проживания значения не имеет, главное оформить все бумаги в области.
Если человек хочет служить в формируемом именном батальоне, то ему заплатят один миллион рублей. Глава области уже подписал соответствующий документ.
Ранее стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО.