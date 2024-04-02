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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Выплаты призывникам на Дону увеличили втрое за контракт с ВС РФ

Выплаты призывникам на Дону увеличили втрое за контракт с ВС РФ

2 апреля 2024, 12:23
Фото: donland.ru
Выплаты призывникам на Дону увеличили втрое за контракт с ВС РФ
В Ростовской области призывникам, готовым заключить контракт с Вооруженными силами РФ, увеличили размер выплаты, сообщил глава региона Василий Голубев.

Он уточнил, что это региональная выплата, которая изначально составляла 100 тысяч рублей. Теперь она выросла до 300 тысяч рублей.

Это касается и военнослужащих, которых призвали по мобилизации. Изменились и другие виды выплат.

Стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО
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Теперь при подписании контракта с ВС положена единовременная выплата в размере 700 тысяч рублей. Место проживания значения не имеет, главное оформить все бумаги в области.

Если человек хочет служить в формируемом именном батальоне, то ему заплатят один миллион рублей. Глава области уже подписал соответствующий документ.

Ранее стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Контракт#Призывники#Вооруженные Силы РФ
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