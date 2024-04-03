Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с фурой в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Речь идет о происшествии, которое случилось летом прошедшего года. Водитель грузовика во время одного из маневров столкнулся с другим транспортом.
Это привело к гибели 18-летнего пассажира легковушки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
«Потерпевшая сторона заявляет, что ОВД допустил нарушения во время расследования и считает, что водитель грузовика могут не привлечь к ответственности», — говорится в публикации.
Бастрыкин поручил главе областного УСКР предоставить доклад о ситуации.
Ранее пассажирский автобус попал в массовое ДТП в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.