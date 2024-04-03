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Updated Сегодня, 05:22

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с фурой в Ростовской области

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с фурой в Ростовской области

3 апреля 2024, 05:20
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной со смертельной аварией в Ростовской области, рассказали в Следкоме.

Речь идет о происшествии, которое случилось летом прошедшего года. Водитель грузовика во время одного из маневров столкнулся с другим транспортом.

Это привело к гибели 18-летнего пассажира легковушки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Пассажирский автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
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«Потерпевшая сторона заявляет, что ОВД допустил нарушения во время расследования и считает, что водитель грузовика могут не привлечь к ответственности», — говорится в публикации.

Бастрыкин поручил главе областного УСКР предоставить доклад о ситуации.

Ранее пассажирский автобус попал в массовое ДТП в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Грузовик#Фура#Происшествия
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