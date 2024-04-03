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Posted Сегодня, 17:41

Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Ростовские спасатели достали из ямы рыбака, отбивавшегося ножом от шакалов

До утра отбивался от шакалов: рыбак из Ростовской области провалился в яму

3 апреля 2024, 17:41
Фото: Пресс-служба ростовского областного спасательного отряда на внутренних водах.
Ростовские спасатели достали из ямы рыбака, отбивавшегося ножом от шакалов

Ростовские спасатели достали из ямы рыбака, отбивавшегося ножом от шакалов

Едва живого рыбака нашли неподалеку от Веселовского водохранилища, сообщила пресс-служба ростовского областного спасательного отряда на внутренних водах.

Происшествие с мужчиной приключилось в ночь на 3 апреля. Он рыбачил на берегу Веселовского водохранилища и уже засобирался домой. Мужчина позвонил друзьям и попросил их приехать и забрать его с побережья. Он направился к дороге, но в темноте споткнулся и упал в яму, сломав ногу.

Рыбак набрал номер спасателей, попросил о помощи, но не смог сказать, где он, так как телефон разрядился.

Служба 112 определила примерные координаты звонившего, спасатели начали поиски. Обнаружить мужчину смогли лишь утром. Он рассказал, что уже «прощался с жизнью» и достал нож, чтобы отбиваться от шакалов.

Ростовские спасатели достали из ямы рыбака, отбивавшегося ножом от шакаловРостовские спасатели достали из ямы рыбака, отбивавшегося ножом от шакалов
Ростовские спасатели достали из ямы рыбака, отбивавшегося ножом от шакалов
Фото: Пресс-служба ростовского областного спасательного отряда на внутренних водах.

Рыбака госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье жительницу Ростовской области.

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