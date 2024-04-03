До утра отбивался от шакалов: рыбак из Ростовской области провалился в яму

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Происшествие с мужчиной приключилось в ночь на 3 апреля. Он рыбачил на берегу Веселовского водохранилища и уже засобирался домой. Мужчина позвонил друзьям и попросил их приехать и забрать его с побережья. Он направился к дороге, но в темноте споткнулся и упал в яму, сломав ногу.
Рыбак набрал номер спасателей, попросил о помощи, но не смог сказать, где он, так как телефон разрядился.
Служба 112 определила примерные координаты звонившего, спасатели начали поиски. Обнаружить мужчину смогли лишь утром. Он рассказал, что уже «прощался с жизнью» и достал нож, чтобы отбиваться от шакалов.
Рыбака госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее в горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье жительницу Ростовской области.