До утра отбивался от шакалов: рыбак из Ростовской области провалился в яму

Происшествие с мужчиной приключилось в ночь на 3 апреля. Он рыбачил на берегу Веселовского водохранилища и уже засобирался домой. Мужчина позвонил друзьям и попросил их приехать и забрать его с побережья. Он направился к дороге, но в темноте споткнулся и упал в яму, сломав ногу.