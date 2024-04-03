Еще один участок М-4 «Дон» стал платным в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Это платный участок с 741 по 803 километры, который идет, в том числе, через донской регион. Его запустили в рамках создания скоростного сообщения между Москвой и южными регионами страны.
В дальнейшем будет поднят вопрос об увеличении максимальной скорости до 110 километров в час.
Проезд обойдется легковым автомобилям в 200 рублей с понедельника по четверг и 250 рублей в другие дни. Грузовым автомобилям придется заплатить 600 рублей за проезд, независимо от дня недели и времени суток.
Ранее стало известно, что с 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.