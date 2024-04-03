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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Еще один участок М-4 «Дон» стал платным в Ростовской области

Еще один участок М-4 «Дон» стал платным в Ростовской области

3 апреля 2024, 13:36
Фото: Минтранс Ростовской области
Еще один участок М-4 «Дон» стал платным в Ростовской области
В Ростовской области в среду ввели в эксплуатацию участок трассы М-4 «Дон», где проходили работы по реконструкции, сообщает «Автодор».

Это платный участок с 741 по 803 километры, который идет, в том числе, через донской регион. Его запустили в рамках создания скоростного сообщения между Москвой и южными регионами страны.

В дальнейшем будет поднят вопрос об увеличении максимальной скорости до 110 километров в час.

С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области
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Проезд обойдется легковым автомобилям в 200 рублей с понедельника по четверг и 250 рублей в другие дни. Грузовым автомобилям придется заплатить 600 рублей за проезд, независимо от дня недели и времени суток.

Ранее стало известно, что с 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Реконструкция#Платной участок#Скоростное сообщение
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