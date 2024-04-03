rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

ФСБ пресекли попытку хищения при благоустройстве парка «Мухина балка» в Аксае

ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае

3 апреля 2024, 09:25
Фото: ФСБ
ФСБ пресекли попытку хищения при благоустройстве парка «Мухина балка» в Аксае
В Ростовской области пресекли попытку хищения бюджетных средств при благоустройстве парка «Мухина балка» в Аксае, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

В среду, 3 апреля, сотрудники ФСБ объявили, что им удалось пресечь незаконную деятельность директора фирмы-подрядчика, которая занималась благоустройством парка «Мухина балка» в Аксае. По предварительной информации, руководитель компании покушался на хищение бюджетных денег.

Оперативники выяснили, что предприниматель, исполняющий контракт по благоустройству парка, использовал материалы более низкого качества, чем было заявлено в документации. Для отчета мужчина предоставил документы, информация в которых не соответствовала действительности, именно по ним и должен был осуществляться расчет за выполненные работы. Если бы работы оплатили, то мужчина мог присвоить более 25 миллионов рублей.

На благоустройство заповедника Мухина Балка под Ростовом потратят 161,4 млн рублей
Узнать подробнее
В отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничествеВ отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничестве
В отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничествеВ отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничестве
В отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничествеВ отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничестве
В отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничестве
Фото: ФСБ

В отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничестве. В доме фигуранта дела и на его рабочем месте провели обыски, расследование продолжается.

Ранее в Аксае власти начали судиться с подрядчиком благоустройства парка «Мухина балка».

Читайте также:
В Аксае не смогли найти подрядчика для благоустройства Мухиной БалкиМухину балку и еще 125 объектов благоустроят в Ростовской области в 2021 годуМухина балка или бульвар: аксайчане выбирают территорию для благоустройства
#Общество#Город#Ростовская область#ФСБ#Надежда Пустяк#Аксай#Мошенничество#Преступление#Благоустройство#Парк#Хищение#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#18+#Документация#Расследование#Обыск#Судебный процесс#Директор#Происшествия#Расчет#Бюджетные средства
Подпишитесь
Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре
Сегодня, 09:52
Зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области
Сегодня, 09:45
В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей
Сегодня, 09:21
Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля
Сегодня, 09:10
В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах
Сегодня, 08:37
"