ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В среду, 3 апреля, сотрудники ФСБ объявили, что им удалось пресечь незаконную деятельность директора фирмы-подрядчика, которая занималась благоустройством парка «Мухина балка» в Аксае. По предварительной информации, руководитель компании покушался на хищение бюджетных денег.
Оперативники выяснили, что предприниматель, исполняющий контракт по благоустройству парка, использовал материалы более низкого качества, чем было заявлено в документации. Для отчета мужчина предоставил документы, информация в которых не соответствовала действительности, именно по ним и должен был осуществляться расчет за выполненные работы. Если бы работы оплатили, то мужчина мог присвоить более 25 миллионов рублей.
В отношении руководителя фирмы-подрядчика завели уголовное дело по обвинению в покушении на преступление и мошенничестве. В доме фигуранта дела и на его рабочем месте провели обыски, расследование продолжается.
Ранее в Аксае власти начали судиться с подрядчиком благоустройства парка «Мухина балка».