ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае

Оперативники выяснили, что предприниматель, исполняющий контракт по благоустройству парка, использовал материалы более низкого качества, чем было заявлено в документации. Для отчета мужчина предоставил документы, информация в которых не соответствовала действительности, именно по ним и должен был осуществляться расчет за выполненные работы. Если бы работы оплатили, то мужчина мог присвоить более 25 миллионов рублей.