Грозы и ветер скоростью до 65 км/ч будут бушевать в Ростовской области с 3 апреля

В четверг, 4 апреля, переменная облачность сохранится, ночью по региону пройдут дожди с грозой. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду (64,8 километра в час). Ночью максимальная температура воздуха составит +10 градусов, днем потеплеет до +20 градусов. Аналогичная погода будет наблюдаться и 5 апреля, дончанам следует готовиться к краткосрочным и сильным дождям с ветром скоростью около 15 метров в секунду.