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Published Сегодня, 06:50

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Грозы и ветер скоростью до 65 км/ч будут бушевать в Ростовской области с 3 апреля

Грозы и ветер скоростью до 65 км/ч будут бушевать в Ростовской области с 3 апреля

3 апреля 2024, 06:50
Фото: pxhere
Грозы и ветер скоростью до 65 км/ч будут бушевать в Ростовской области с 3 апреля

Грозовой фронт и штормовой ветер надвигаются на Ростовскую область с 3 апреля

Грозы будут греметь в небе над Ростовской областью с 3 апреля, подробный прогноз погоды на три дня рассказали в Ростовском гидрометцентре.

В среду, 3 апреля, жителей Ростовской области ожидает переменная область, которую к вечеру сменят ливни и грозы. В течение дня регион накроет сильным ветром скоростью от семи до 16 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +8 до +26 градусов в зависимости от района Ростовской области.

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В четверг, 4 апреля, переменная облачность сохранится, ночью по региону пройдут дожди с грозой. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду (64,8 километра в час). Ночью максимальная температура воздуха составит +10 градусов, днем потеплеет до +20 градусов. Аналогичная погода будет наблюдаться и 5 апреля, дончанам следует готовиться к краткосрочным и сильным дождям с ветром скоростью около 15 метров в секунду.

Ранее в Ростове из-за аномальной жары решили раньше отключить отопление.

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