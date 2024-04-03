Дым валит и взрывы: пожар вспыхнул в промзоне на левом берегу Ростова

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
О пожаре стало известно в районе шести часов вечера. Telegram-канал «Тютина» пишет, что очевидцы слышали сразу несколько мощных взрывов. После чего территорию промзоны на левом берегу охватил огонь. Пламя не утихает, несмотря на начавшийся ливень.
Дым от пожара виден за несколько километров, в том числе на подъездах к Ростову.
В МЧС инцидент пока никак не комментировали. Что именно полыхает в промзоне и по какой причине неизвестно. Разные источники пишут, что это может быть зерновой терминал или склад с горючим.
Информация о происшествии будет уточняться.
Напомним, в этот же день склады горели на территории завода в Азове.