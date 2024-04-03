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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Пожар вспыхнул в промзоне Ростова на левом берегу

Дым валит и взрывы: пожар вспыхнул в промзоне на левом берегу Ростова

3 апреля 2024, 16:21
Фото: 1MI
Пожар вспыхнул в промзоне Ростова на левом берегу

Пожар вспыхнул в промзоне на левом берегу Ростова

Пожар вспыхнул в промзоне Ростова на левом берегу, сообщают очевидцы.

О пожаре стало известно в районе шести часов вечера. Telegram-канал «Тютина» пишет, что очевидцы слышали сразу несколько мощных взрывов. После чего территорию промзоны на левом берегу охватил огонь. Пламя не утихает, несмотря на начавшийся ливень.

Пожар вспыхнул в промзоне Ростова на левом берегу
Видео: rostovgazeta.ru

Дым от пожара виден за несколько километров, в том числе на подъездах к Ростову.

Пожар вспыхнул в промзоне Ростова на левом берегу
Видео: Don Mash

В МЧС инцидент пока никак не комментировали. Что именно полыхает в промзоне и по какой причине неизвестно. Разные источники пишут, что это может быть зерновой терминал или склад с горючим.

Информация о происшествии будет уточняться.

Напомним, в этот же день склады горели на территории завода в Азове.

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