Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре

Напомним, в 2022 году RostovGazeta выясняла, что творится за кулисами музыкального театра. Тогда ростовские служители Мельпомены жаловались на нездоровую ситуацию — некоторым из уволенных удавалось восстановиться на работу по суду. Но в итоге, люди понимали, что постоянно вращаться в таких условиях невозможно. И, тем более, выступать на сцене.