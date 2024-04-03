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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре

Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре

3 апреля 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре

Оперная певица рассказала, как ее притесняют в Ростовском музыкальном театре

В редакцию RostovGazeta обратилась исполнительница сольных партий в операх Ростовского музыкального театра Надежда Кривуша. Она поделилась мнением, что руководство театра якобы делает все возможное для того, чтобы не допускать ее к выступлениям.

Осталась совсем одна

Напомним, в 2022 году RostovGazeta выясняла, что творится за кулисами музыкального театра. Тогда ростовские служители Мельпомены жаловались на нездоровую ситуацию — некоторым из уволенных удавалось восстановиться на работу по суду. Но в итоге, люди понимали, что постоянно вращаться в таких условиях невозможно. И, тем более, выступать на сцене.

«Из тех, кого увольняли и кто снова восстанавливался на работу, сейчас осталась я одна. Выдерживать прессинг на протяжении долгого времени никто не сможет. Я постоянно пребываю в стрессе из-за происходящего. Это приводит к тому, что не вылезаю из больничных», — рассказывает солистка театра Надежда Кривуша.

Собеседница добавляет, что после ухода из театра единомышленников, бороться за «место под солнцем» стало намного труднее.

«Я осталась совсем одна, без поддержки. У коллег — кредиты, ипотеки. Понятно, что люди боятся потерять работу. В Ростове лишь один музыкальный театр, альтернативы нет. Поэтому тех, кто мог бы поддержать меня и мою позицию в театре попросту не осталось», — сокрушается вокалистка.

Собеседница добавляет, что после ухода из театра единомышленников, бороться за «место под солнцем» стало намного труднее.Собеседница добавляет, что после ухода из театра единомышленников, бороться за «место под солнцем» стало намного труднее.
Собеседница добавляет, что после ухода из театра единомышленников, бороться за «место под солнцем» стало намного труднее.
Фото: rostovgazeta.ru
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Методы для увольнения

Надежда напоминает, что ее дважды, дескать, увольняли из театра, и дважды она восстанавливалась на работу по суду.

«Но прессинг продолжается. Например, 17 марта мне вынесли дисциплинарное взыскание. Поводом для него стало то, что я в свободное от работы время выступила в публичной библиотеке — исполнила два романса и не поставила работодателя в известность. Причем никаких извещений о том, что нам нельзя выступать в свободное от работы время, мы не подписывали», — говорит собеседница.

Однако этим, по ее словам, не ограничилось. В марте худсовет, мол, не принял у солистки партию. Собеседница разъясняет, что сдача партий в театре существовала всегда. Только партии сдавали дирижеру.

«А несколько лет назад, как раз когда меня уволили, решили, что у таких как я, неугодных, партии будет принимать худсовет», — считает Надежда.

В итоге, по словам певицы, и руководитель театра, и худсовет посчитал, что она плохо поет.

«Парадокс заключается в том, что руководитель театра, который является и генеральным директором, дважды озвучил свою волю, сказав, что я плохо пою. Соответственно, он указал худсовету, какой позиции в отношении меня надо придерживаться. Никакие мои предложения о том, чтобы пригласить независимых преподавателей вокала из консерватории, не возымели результата. Что уж говорить, если даже дирижер театра не присутствовал на моей сдаче», — сокрушается Надежда Кривуша.
В итоге, по словам певицы, и руководитель театра, и худсовет посчитал, что она ужасно поет.В итоге, по словам певицы, и руководитель театра, и худсовет посчитал, что она ужасно поет.
В итоге, по словам певицы, и руководитель театра, и худсовет посчитал, что она ужасно поет.
Фото: rostovgazeta.ru

Коллеги Надежды по сцене рассказали корреспонденту RostovGazeta, что партии худсовету сдавали, в основном, возрастные вокалисты.

«Помню, туда вписывали старичков, которым было по 70-80 лет. А как им сдавать партии? Конечно, они ушли на больничный. Для них это был ужасный стресс», — подтвердила вокалистка театра, пожелавшая остаться анонимной.
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«Плохая» певица

Надежда признается, что выслушивать негативное мнение о своем профессионализме очень тяжело. Тем более когда за 18 лет работы в театре ею было сдано множество партий, исполнено множество ролей.

Однако сегодня информация о солистке и вовсе отсутствует на сайте Ростовского музыкального театра. Будто и не работает она в театре, никогда не работала и не имела никаких достижений.

А между тем, в 2008 году, в рамках фестиваля «Театральная паутина» Надежда Кривуша исполнила партию «Кармен». Тогда опера транслировалась в прямом эфире в Сети на 39 стран. Многие ростовские и федеральные СМИ восхищались роскошным голосом певицы и ее артистическим талантом.

«Главную партию тогда должна была петь прима петербургского театра. Но на оркестровом прогоне единогласно решили, что петь буду я. Для меня это была великая честь, и я не уронила ее», — комментирует Кривуша.

Впоследствии солистка выступала с театром в Великобритании, Китае, Португалии, Испании, Ирландии. В одном из известнейших залов Лондона Надежда исполняла партию Любаши из оперы «Царская невеста». К слову, именно эту партию, по ее словам, худсовет не принял у нее в марте 2024 года.

В 2022 году Надежда приняла участие в Международном конкурсе «Южная Романсида», председателем которого является заслуженный деятель искусств РФ, заслуженная артистка России Галина Преображенская. В процессе общения с корреспондентом RostovGazeta, Преображенская вспомнила выступление Надежды на конкурсе.

А между тем, в 2008 году, в рамках фестиваля «Театральная паутина» Надежда Кривуша исполнила партию «Кармен».А между тем, в 2008 году, в рамках фестиваля «Театральная паутина» Надежда Кривуша исполнила партию «Кармен».
А между тем, в 2008 году, в рамках фестиваля «Театральная паутина» Надежда Кривуша исполнила партию «Кармен».
Фото: Предоставлено rostovgazeta.ru
«В основном, я прицельно смотрю лишь на тех, кого забираю в Москву. Но ее помню. На конкурсе она была в золотом платье», — подчеркнула заслуженная артистка России.
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Бессмысленное занятие

Надежда затрудняется сказать, чем вызвано негативное отношение к ней в театре.

«Мне кажется, это просто личная неприязнь и не более того. Сколько раз я пыталась конструктивно поговорить с руководителем, найти альтернативные пути решения вопроса, но ничего добиться не могу», — говорит оперная певица.

Собеседница рассказывает, что сегодня ее назначают на репетиции тех спектаклей, с которыми она вовсе незнакома. Ее роль заключается лишь в том, чтобы присутствовать, а зачем — Надежда не понимает.

«С этим вопросом я обращалась в режиссерское управление, уточняя свою роль на незнакомых спектаклях. Но мне сказали, что я просто должна на них присутствовать. Но это же бессмысленно!» — сокрушается исполнительница партии Кармен.

По ее словам, сложность музыкальной профессии заключается в отсутствии экспертных организаций, в которые можно было бы обратиться при возникновении споров с работодателем.

«В театре даже нет профсоюза, который поможет отстоять права. Я бьюсь одна, как рыбка об лед, и ничего не получается», — отмечает Надежда.

Эксперты разъясняют, что создание независимого экспертного совета в музыке невозможно.

«В этой эфемерной области нельзя что-либо доказать. Кому-то нравится конкретный исполнитель, а кто-то его терпеть не может», — разъясняет Галина Преображенская.

Правда, остается непонятным, как тогда выставляют оценки студентам консерватории или колледжа искусств при сдаче экзамена по вокалу?

«В театре даже нет Профсоюза, который поможет отстоять права. Я бьюсь одна, как рыбка об лед, и ничего не получается», — отмечает Надежда.«В театре даже нет Профсоюза, который поможет отстоять права. Я бьюсь одна, как рыбка об лед, и ничего не получается», — отмечает Надежда.
«В театре даже нет Профсоюза, который поможет отстоять права. Я бьюсь одна, как рыбка об лед, и ничего не получается», — отмечает Надежда.
Фото: rostovgazeta.ru

Искусство, зависящее от юриспруденции

Для понимания, что можно сделать исполнительнице ведущих ролей в сложившейся ситуации, корреспондент RostovGazeta обратился за помощью к юристам. Однако они, не зная всех подробностей, не смогли дать однозначный ответ. Лишь посоветовали договариваться в досудебном порядке. Констатируя, что только такой подход позволит сберечь нервы, силы и время.

Однако эксперты в области театрального искусства наоборот, придерживаются иной точки зрения.

«Надежде осталось доработать до пенсии 2,5 года? Это и есть ее сильная сторона. В театрах, к сожалению, только так. Заставить руководителя выпустить актера на сцену если он этого не хочет — невозможно. Попытаться что-либо доказать можно лишь с юридической точки зрения», — подчеркивает источник, знакомый с ситуацией.

На момент подготовки статьи разъяснить ситуацию у руководителя Ростовского музыкального театра Вячеслава Кущева корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной разъяснили, что для получения комментария следует обратиться в пресс-службу, которая взаимодействует со СМИ и ведет график по организации интервью руководителя.

На момент подготовки статьи разъяснить ситуацию у руководителя Ростовского музыкального театра Вячеслава Кущева корреспонденту RostovGazeta не удалось.На момент подготовки статьи разъяснить ситуацию у руководителя Ростовского музыкального театра Вячеслава Кущева корреспонденту RostovGazeta не удалось.
На момент подготовки статьи разъяснить ситуацию у руководителя Ростовского музыкального театра Вячеслава Кущева корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Фото: Министерство культуры Ростовской области

Однако услышав вопросы, специалист пресс-службы Екатерина предложила направить официальный запрос. Редакция направила официальный запрос в театр. Информация уточняется.

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