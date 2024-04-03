Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Напомним, в 2022 году RostovGazeta выясняла, что творится за кулисами музыкального театра. Тогда ростовские служители Мельпомены жаловались на нездоровую ситуацию — некоторым из уволенных удавалось восстановиться на работу по суду. Но в итоге, люди понимали, что постоянно вращаться в таких условиях невозможно. И, тем более, выступать на сцене.
«Из тех, кого увольняли и кто снова восстанавливался на работу, сейчас осталась я одна. Выдерживать прессинг на протяжении долгого времени никто не сможет. Я постоянно пребываю в стрессе из-за происходящего. Это приводит к тому, что не вылезаю из больничных», — рассказывает солистка театра Надежда Кривуша.
Собеседница добавляет, что после ухода из театра единомышленников, бороться за «место под солнцем» стало намного труднее.
«Я осталась совсем одна, без поддержки. У коллег — кредиты, ипотеки. Понятно, что люди боятся потерять работу. В Ростове лишь один музыкальный театр, альтернативы нет. Поэтому тех, кто мог бы поддержать меня и мою позицию в театре попросту не осталось», — сокрушается вокалистка.
Надежда напоминает, что ее дважды, дескать, увольняли из театра, и дважды она восстанавливалась на работу по суду.
«Но прессинг продолжается. Например, 17 марта мне вынесли дисциплинарное взыскание. Поводом для него стало то, что я в свободное от работы время выступила в публичной библиотеке — исполнила два романса и не поставила работодателя в известность. Причем никаких извещений о том, что нам нельзя выступать в свободное от работы время, мы не подписывали», — говорит собеседница.
Однако этим, по ее словам, не ограничилось. В марте худсовет, мол, не принял у солистки партию. Собеседница разъясняет, что сдача партий в театре существовала всегда. Только партии сдавали дирижеру.
«А несколько лет назад, как раз когда меня уволили, решили, что у таких как я, неугодных, партии будет принимать худсовет», — считает Надежда.
В итоге, по словам певицы, и руководитель театра, и худсовет посчитал, что она плохо поет.
«Парадокс заключается в том, что руководитель театра, который является и генеральным директором, дважды озвучил свою волю, сказав, что я плохо пою. Соответственно, он указал худсовету, какой позиции в отношении меня надо придерживаться. Никакие мои предложения о том, чтобы пригласить независимых преподавателей вокала из консерватории, не возымели результата. Что уж говорить, если даже дирижер театра не присутствовал на моей сдаче», — сокрушается Надежда Кривуша.
Коллеги Надежды по сцене рассказали корреспонденту RostovGazeta, что партии худсовету сдавали, в основном, возрастные вокалисты.
«Помню, туда вписывали старичков, которым было по 70-80 лет. А как им сдавать партии? Конечно, они ушли на больничный. Для них это был ужасный стресс», — подтвердила вокалистка театра, пожелавшая остаться анонимной.
Надежда признается, что выслушивать негативное мнение о своем профессионализме очень тяжело. Тем более когда за 18 лет работы в театре ею было сдано множество партий, исполнено множество ролей.
Однако сегодня информация о солистке и вовсе отсутствует на сайте Ростовского музыкального театра. Будто и не работает она в театре, никогда не работала и не имела никаких достижений.
А между тем, в 2008 году, в рамках фестиваля «Театральная паутина» Надежда Кривуша исполнила партию «Кармен». Тогда опера транслировалась в прямом эфире в Сети на 39 стран. Многие ростовские и федеральные СМИ восхищались роскошным голосом певицы и ее артистическим талантом.
«Главную партию тогда должна была петь прима петербургского театра. Но на оркестровом прогоне единогласно решили, что петь буду я. Для меня это была великая честь, и я не уронила ее», — комментирует Кривуша.
Впоследствии солистка выступала с театром в Великобритании, Китае, Португалии, Испании, Ирландии. В одном из известнейших залов Лондона Надежда исполняла партию Любаши из оперы «Царская невеста». К слову, именно эту партию, по ее словам, худсовет не принял у нее в марте 2024 года.
В 2022 году Надежда приняла участие в Международном конкурсе «Южная Романсида», председателем которого является заслуженный деятель искусств РФ, заслуженная артистка России Галина Преображенская. В процессе общения с корреспондентом RostovGazeta, Преображенская вспомнила выступление Надежды на конкурсе.
«В основном, я прицельно смотрю лишь на тех, кого забираю в Москву. Но ее помню. На конкурсе она была в золотом платье», — подчеркнула заслуженная артистка России.
Надежда затрудняется сказать, чем вызвано негативное отношение к ней в театре.
«Мне кажется, это просто личная неприязнь и не более того. Сколько раз я пыталась конструктивно поговорить с руководителем, найти альтернативные пути решения вопроса, но ничего добиться не могу», — говорит оперная певица.
Собеседница рассказывает, что сегодня ее назначают на репетиции тех спектаклей, с которыми она вовсе незнакома. Ее роль заключается лишь в том, чтобы присутствовать, а зачем — Надежда не понимает.
«С этим вопросом я обращалась в режиссерское управление, уточняя свою роль на незнакомых спектаклях. Но мне сказали, что я просто должна на них присутствовать. Но это же бессмысленно!» — сокрушается исполнительница партии Кармен.
По ее словам, сложность музыкальной профессии заключается в отсутствии экспертных организаций, в которые можно было бы обратиться при возникновении споров с работодателем.
«В театре даже нет профсоюза, который поможет отстоять права. Я бьюсь одна, как рыбка об лед, и ничего не получается», — отмечает Надежда.
Эксперты разъясняют, что создание независимого экспертного совета в музыке невозможно.
«В этой эфемерной области нельзя что-либо доказать. Кому-то нравится конкретный исполнитель, а кто-то его терпеть не может», — разъясняет Галина Преображенская.
Правда, остается непонятным, как тогда выставляют оценки студентам консерватории или колледжа искусств при сдаче экзамена по вокалу?
Для понимания, что можно сделать исполнительнице ведущих ролей в сложившейся ситуации, корреспондент RostovGazeta обратился за помощью к юристам. Однако они, не зная всех подробностей, не смогли дать однозначный ответ. Лишь посоветовали договариваться в досудебном порядке. Констатируя, что только такой подход позволит сберечь нервы, силы и время.
Однако эксперты в области театрального искусства наоборот, придерживаются иной точки зрения.
«Надежде осталось доработать до пенсии 2,5 года? Это и есть ее сильная сторона. В театрах, к сожалению, только так. Заставить руководителя выпустить актера на сцену если он этого не хочет — невозможно. Попытаться что-либо доказать можно лишь с юридической точки зрения», — подчеркивает источник, знакомый с ситуацией.
На момент подготовки статьи разъяснить ситуацию у руководителя Ростовского музыкального театра Вячеслава Кущева корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной разъяснили, что для получения комментария следует обратиться в пресс-службу, которая взаимодействует со СМИ и ведет график по организации интервью руководителя.
Однако услышав вопросы, специалист пресс-службы Екатерина предложила направить официальный запрос. Редакция направила официальный запрос в театр. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему художники Ростова оказались против появления ресторана на Набережной.