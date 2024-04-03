Мишустин: КМСП обеспечивает туристический бизнес льготными кредитами

Глава кабмина отметил желание людей отдыхать в своей стране, которое к тому же способствует мощному притоку инвестиций в сферу туризма. Поддержка этих тенденций в рамках национального проекта позволила привлечь 24 миллиарда рублей в сферу строительства, что в два раза превосходит показатели 2022 года. Каждый четвертый кредитный рубль был привлечен при помощи механизмов государственной поддержки, напомнил премьер-министр. По словам Мишустина, Корпорация МСП обеспечивает малый и средний бизнес льготным финансированием по ставкам в три-четыре раза ниже рыночных. Благодаря программе финансирования удалось привлечь 12 миллиардов рублей, напомнил глава правительства.