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Мишустин: КМСП обеспечивает туристический бизнес льготными кредитами

Мишустин: КМСП обеспечивает туристический бизнес льготными кредитами

3 апреля 2024, 16:38
Фото: 1MI
Малое и среднее предпринимательство — это основа туристической сферы, которая своим развитием стимулирует рост всей связанной с ней инфраструктуры. Об этом говорил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, представляя свой отчет перед депутатами Госдумы.

По мнению Мишустина, туристическая сфера представляет собой наиболее патриотическое направление для деятельности МСП, поскольку позволяет людям, живущим в регионе, зарабатывать, делясь с гостями тем, что им дорого в родных местах. Особо Мишустин отметил факт, что развитие туризма имеет в экономике самый большой мультипликационный эффект — примерно в пять раз. Об этом пишет regnum.

По словам Мишустина, развитие туристической отрасли способствует развитию строительства дорог, улучшению качества обслуживания в разных сферах, росту продаж напитков, усовершенствованию транспортной сети и расширению сети заправочных станций. И в этом росте активное участие принимают МСП. По информации Мишустина, за прошлый год в сфере гостиничного бизнеса малые и средние предприятия смогли привлечь 95 миллиардов рублей кредитных средств. Это в три раза больше, если сравнить с показателями 2022 года, заключил премьер.

Глава кабмина отметил желание людей отдыхать в своей стране, которое к тому же способствует мощному притоку инвестиций в сферу туризма. Поддержка этих тенденций в рамках национального проекта позволила привлечь 24 миллиарда рублей в сферу строительства, что в два раза превосходит показатели 2022 года. Каждый четвертый кредитный рубль был привлечен при помощи механизмов государственной поддержки, напомнил премьер-министр. По словам Мишустина, Корпорация МСП обеспечивает малый и средний бизнес льготным финансированием по ставкам в три-четыре раза ниже рыночных. Благодаря программе финансирования удалось привлечь 12 миллиардов рублей, напомнил глава правительства.

Выступая в Государственной думе, Михаил Мишустин также указал на важность доверия между властью и малым и средним бизнесом. Премьер выразил уверенность, что малый и средний бизнес способен обеспечить стране выход на высокий уровень промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета.

Глава кабмина рассказал о запуске простой цифровой платформы МСП.РФ (функции ее оператора выполняет Корпорация МСП), где в онлайн-формате доступны все необходимые сведения относительно дешевой аренды, льготных кредитов, а также возможностей минимизации издержек и административной нагрузки. Все это, заявил глава кабмина, стало доступно благодаря простым и понятным, элементарным интерфейсам на платформе МСП.РФ.

#Общество
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