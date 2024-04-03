Мишустин: КМСП обеспечивает туристический бизнес льготными кредитами

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
По мнению Мишустина, туристическая сфера представляет собой наиболее патриотическое направление для деятельности МСП, поскольку позволяет людям, живущим в регионе, зарабатывать, делясь с гостями тем, что им дорого в родных местах. Особо Мишустин отметил факт, что развитие туризма имеет в экономике самый большой мультипликационный эффект — примерно в пять раз. Об этом пишет regnum.
По словам Мишустина, развитие туристической отрасли способствует развитию строительства дорог, улучшению качества обслуживания в разных сферах, росту продаж напитков, усовершенствованию транспортной сети и расширению сети заправочных станций. И в этом росте активное участие принимают МСП. По информации Мишустина, за прошлый год в сфере гостиничного бизнеса малые и средние предприятия смогли привлечь 95 миллиардов рублей кредитных средств. Это в три раза больше, если сравнить с показателями 2022 года, заключил премьер.
Глава кабмина отметил желание людей отдыхать в своей стране, которое к тому же способствует мощному притоку инвестиций в сферу туризма. Поддержка этих тенденций в рамках национального проекта позволила привлечь 24 миллиарда рублей в сферу строительства, что в два раза превосходит показатели 2022 года. Каждый четвертый кредитный рубль был привлечен при помощи механизмов государственной поддержки, напомнил премьер-министр. По словам Мишустина, Корпорация МСП обеспечивает малый и средний бизнес льготным финансированием по ставкам в три-четыре раза ниже рыночных. Благодаря программе финансирования удалось привлечь 12 миллиардов рублей, напомнил глава правительства.
Выступая в Государственной думе, Михаил Мишустин также указал на важность доверия между властью и малым и средним бизнесом. Премьер выразил уверенность, что малый и средний бизнес способен обеспечить стране выход на высокий уровень промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета.
Глава кабмина рассказал о запуске простой цифровой платформы МСП.РФ (функции ее оператора выполняет Корпорация МСП), где в онлайн-формате доступны все необходимые сведения относительно дешевой аренды, льготных кредитов, а также возможностей минимизации издержек и административной нагрузки. Все это, заявил глава кабмина, стало доступно благодаря простым и понятным, элементарным интерфейсам на платформе МСП.РФ.