Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в Ростове

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Published Сегодня, 08:38
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В понедельник, 1 апреля, администрация школы №94 в Ростове-на-Дону опубликовала тендер для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по поставке и установке быстровозводимого модульного здания начальной школы, рассчитанной на обучение 400 детей. Здание планируют разместить на проспекте 40-летия Победы, 65/5. Максимальную стоимость контракта оценили в 855 миллионов рублей.
За эти деньги подрядчик должен поставить заказчику здание высотой не меньше двух этажей и общей площадью не менее 3,34 тысячи квадратных метров. Там необходимо предусмотреть универсальный зал, девять классов и кабинетов, а также медкабинет, санузлы, кухню, процедурный и прививочный кабинеты, а также десятки других помещений. Крайний срок поставки здания — 25 декабря 2024 года.
Прием заявок от поставщиков закроют 18 апреля, итоги подведут через неделю.
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