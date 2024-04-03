Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в Ростове

За эти деньги подрядчик должен поставить заказчику здание высотой не меньше двух этажей и общей площадью не менее 3,34 тысячи квадратных метров. Там необходимо предусмотреть универсальный зал, девять классов и кабинетов, а также медкабинет, санузлы, кухню, процедурный и прививочный кабинеты, а также десятки других помещений. Крайний срок поставки здания — 25 декабря 2024 года.