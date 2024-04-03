На Дону увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Государственной думе приняли окончательные поправки, устанавливающие штрафы для тех, кто откажет специализированным службам в допуске в жилище или помещение.
Увеличиваются санкции за отказ в доступе специалистам вентиляционной и газовой службы, которые ежегодно проводят проверку помещений. Если ранее людям грозил штраф в размере до двух тысяч рублей, то теперь эта сумма составит до 10 тысяч рублей. Для предприятий предусмотрены еще более высокие штрафы — до полумиллиона рублей.
Издание пишет, что эти меры очень актуальны, так как многие чрезвычайные ситуации связаны с неудовлетворительным состоянием газовых бытовых и промышленных систем.
Ранее стало известно, что комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом.