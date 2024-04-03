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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

На Дону увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

На Дону увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

3 апреля 2024, 11:26
Фото: 1MI
На Дону увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиру
В России, в том числе Ростовской области, ужесточат наказание для тех, кто откажется впускать в квартиру сотрудников газовых служб, пишет Newia.

В Государственной думе приняли окончательные поправки, устанавливающие штрафы для тех, кто откажет специализированным службам в допуске в жилище или помещение.

Увеличиваются санкции за отказ в доступе специалистам вентиляционной и газовой службы, которые ежегодно проводят проверку помещений. Если ранее людям грозил штраф в размере до двух тысяч рублей, то теперь эта сумма составит до 10 тысяч рублей. Для предприятий предусмотрены еще более высокие штрафы — до полумиллиона рублей.

Комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом
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Издание пишет, что эти меры очень актуальны, так как многие чрезвычайные ситуации связаны с неудовлетворительным состоянием газовых бытовых и промышленных систем.

Ранее стало известно, что комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Квартира#Штрафы#Газовщики
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