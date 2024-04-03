На Дону увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиру

Увеличиваются санкции за отказ в доступе специалистам вентиляционной и газовой службы, которые ежегодно проводят проверку помещений. Если ранее людям грозил штраф в размере до двух тысяч рублей, то теперь эта сумма составит до 10 тысяч рублей. Для предприятий предусмотрены еще более высокие штрафы — до полумиллиона рублей.