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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

На территории старого аэропорта начали строить первую школу в «Новом Ростове»

На территории старого аэропорта начали строить первую школу в «Новом Ростове»

3 апреля 2024, 10:33
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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На территории Старого аэропорта началось строительство первой школы. Возведением образовательного учреждения занимается ГК «ЮгСтройИнвест». По сообщению застройщика, в данный момент на участке площадью 36 660 кв. м. ведутся работы по бетонной подготовке и устройству фундаментных плит.

Новое учебное заведение будет состоять из нескольких блоков, способных принять 1100 учеников. В главном корпусе новой школы разместятся учительские и административные кабинеты, а также часть просторных и светлых классов оснащенных передовым современным оборудованием. Главной особенностью станет бассейн с автоматической системой фильтрации, обеззараживания и контроля качества воды, а также спортивные залы. Их оснащение не уступит топовым спорткомплексам. Предусмотрен и актовый зал на 432 места, медицинский блок, столовая и пищеблок с современным оборудованием. Для учеников будет доступен и библиотечно-информационный центр с читальным залом и фондом хранения книг.

Согласно проекту на территории школы построят и свой стадион с беговыми дорожками и тренажерными площадками.

По словам застройщика, особое внимание при возведение объекта уделяется безопасности, поэтому на территории образовательного учреждения заработает круглосуточное видеонаблюдение и охрана, а сама территория будет закрыта от посторонних.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Строительство новой школы проходит в умном квартале «Полет». Здесь также возводится и детский сад на 200 мест с ясельной группой. Эти объекты вместе начинают формировать образовательный кластер на территории старого аэропорта, где реализуется масштабный городской проект «Новый Ростов». Согласно плану, именно здесь разместиться будущий центр города с насыщенной для него инфраструктурой и комфортным жильем. Кстати, первые дома будут сданы уже в этом году. Строительством этих объектов занимается ГК «ЮгСтройИнвест», лидер по объему сданного жилья в Ростове-на-Дону в 2023 году.

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