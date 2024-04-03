На территории старого аэропорта начали строить первую школу в «Новом Ростове»

Строительство новой школы проходит в умном квартале «Полет». Здесь также возводится и детский сад на 200 мест с ясельной группой. Эти объекты вместе начинают формировать образовательный кластер на территории старого аэропорта, где реализуется масштабный городской проект «Новый Ростов». Согласно плану, именно здесь разместиться будущий центр города с насыщенной для него инфраструктурой и комфортным жильем. Кстати, первые дома будут сданы уже в этом году. Строительством этих объектов занимается ГК «ЮгСтройИнвест», лидер по объему сданного жилья в Ростове-на-Дону в 2023 году.