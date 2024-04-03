Очевидцы сняли на видео мощный пожар со взрывами в промзоне Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Около часа не утихает пожар на левом берегу города. В МЧС сообщили, что пламя вспыхнуло в ангаре на улице 2-й Луговой, 34. На место выехали пожарные расчеты.
Что стало причиной крупного возгорания, пока неизвестно. Уточняется и информация о площади пожара и возможных пострадавших.
Дым от места событий был виден за несколько километров. Огонь не унимался даже после начавшегося в Ростове ливня.
Данные о ликвидации происшествия будут уточняться.
Напомним, сегодня в Азове загорелся склад местного полимерного завода.