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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Огонь полыхает на левом берегу в Ростове, неподалеку от складов и зернового терминала

Очевидцы сняли на видео мощный пожар со взрывами в промзоне Ростова-на-Дону

3 апреля 2024, 16:40
Фото: 1MI
Огонь полыхает на левом берегу в Ростове, неподалеку от складов и зернового терминала
Огонь полыхает на левом берегу в Ростове, неподалеку от складов и зернового терминала, сообщают очевидцы.

Около часа не утихает пожар на левом берегу города. В МЧС сообщили, что пламя вспыхнуло в ангаре на улице 2-й Луговой, 34. На место выехали пожарные расчеты.

Огонь полыхает на левом берегу в Ростове, неподалеку от складов и зернового терминала
Видео: Telegram-канал «Новости Ростова»

Что стало причиной крупного возгорания, пока неизвестно. Уточняется и информация о площади пожара и возможных пострадавших.

Что стало причиной крупного возгорания, пока неизвестноЧто стало причиной крупного возгорания, пока неизвестно
Что стало причиной крупного возгорания, пока неизвестно
Фото: Telegram-канал «Че по Ростову»

Дым от места событий был виден за несколько километров. Огонь не унимался даже после начавшегося в Ростове ливня.

Огонь полыхает на левом берегу в Ростове, неподалеку от складов и зернового терминала
Видео: «АиФ — Ростов»

Данные о ликвидации происшествия будут уточняться.

Напомним, сегодня в Азове загорелся склад местного полимерного завода.

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