Одеты с иголочки: как зарабатывают донские компании по производству одежды

Согласно отчету ведомства, «Глория Джинс» является лидером российской швейной промышленности по объемам производства одежды для детей, производственную мощность компании обеспечивают 18 фабрик в Ростовской области, на которых трудятся более пяти тысяч рабочих. Кроме того, по отчету за 2019 год, у компании были закупочные и исследовательские центры на территории США, Бразилии, Китая, Турции, Италии и в Южной Корее. Сервис Basis сообщает, что выручка компании за 2023 год составила почти 67 миллиардов рублей, прирост за год достиг отметки в девять миллиардов рублей. Владельцем компании является ростовчанин Владимир Мельников.