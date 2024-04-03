Одеты с иголочки: как зарабатывают донские компании по производству одежды

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В 2023 году специалисты оценили объем рынка одежды в 3,06 триллиона рублей, при этом отечественные производители занимают примерно 18% рынка. Еще 33% рынка отошло одежде китайского производства, после него значительную долю занимают производители из Узбекистана, Бангладеша, Турции, Киргизии, Вьетнама, Европы и США, однако последние поставляют свою одежду в Россию с помощью параллельного импорта. Из-за сложившейся геополитической ситуации точных данных об объемах импорта в Россию из недружественных стран нет.
В Ростовской области 62 компании заняты в сфере производства одежды, их выручка исчисляется миллионами и миллиардами рублей. При этом часть компаний занимаются производством деловой одежды, а еще 11 предприятий — пошивом обуви. Вместе с этим абсолютными лидерами отрасли можно считать буквально 10 компаний, чья выручка исчисляется сотнями миллионов рублей.
В Ростовской области, согласно отчету донского министерства промышленности и энергетики, основными двигателями отрасли производства одежды выступают компании ЗАО «Корпорация „Глория Джинс“», АО «Элис Фэшн Рус» и ООО «Азовская швейная фабрика № 13».
Согласно отчету ведомства, «Глория Джинс» является лидером российской швейной промышленности по объемам производства одежды для детей, производственную мощность компании обеспечивают 18 фабрик в Ростовской области, на которых трудятся более пяти тысяч рабочих. Кроме того, по отчету за 2019 год, у компании были закупочные и исследовательские центры на территории США, Бразилии, Китая, Турции, Италии и в Южной Корее. Сервис Basis сообщает, что выручка компании за 2023 год составила почти 67 миллиардов рублей, прирост за год достиг отметки в девять миллиардов рублей. Владельцем компании является ростовчанин Владимир Мельников.
Вторым ведущим предприятием отрасли стало АО «Элис Фэшн Рус», которое занимается производством верхней и легкой женской одежды торговых марок «ЕLIS» и «LALIS» на юге России, при этом оно входит в число лидеров по производству плательной группы товаров, трикотажа и пальто. Компания торгует с Китаем, Италией, Грузией, Республиками Казахстаном, Арменией и Беларусью, ее выручка по итогам 2023 года составила 4,62 миллиарда рублей. Ее владельцем является предприниматель Александр Еремеев, которому также принадлежат ООО «ЦМ» и ООО «Трикотаж», занимающиеся производством спортивной, вязаной и трикотажной одежды.
Тройку лидеров замыкает ООО «Фабрика», которое занимается производством трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц, варежек и митенок, а также спецодежды вроде фартуков, нарукавников, сигнальных жилетов и строительных касок. Последние данные о выручке компании предоставили в 2022 году, тогда предприятие заработало 310,6 миллиона рублей.
Специалисты утверждают, что хотя сейчас в России производством деловой одежды занимаются всего около трех тысяч компаний, у сферы есть большой потенциал, причина этого — ресурсы для производства искусственных тканей.
«Мы вот в этом именно сегменте в деле производства искусственных материалов можем быть несомненным лидером. Сырьем для этого является лесная промышленность, наши нефть, газ, химия», — рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Владимир Падалко.
Однако представители отрасли отмечают, что после пандемии швейным предприятиям приходится непросто. У некоторых российских компаний собственная розничная сеть не выдержала продолжительной эпидемии коронавируса и ограничения посещений ТЦ, из-за которых снизились продажи. Теперь приходится искать другие каналы сбыта продукции, в том числе маркетплейсы.
Но не всем компаниям подходят такие продажи. Так гендиректор АО «Сударь» Екатерина Степанова поделилась, что маркетплейс не может выступать основным каналом сбыта для деловой и классической мужской одежды, которая может потерять товарный вид в процессе пересылок и многочисленных примерок. К тому же, у большинства потребителей сформировалась привычка покупать определенные виды одежды именно в магазинах.
По словам Степановой, в отдельных случаях аренда магазина в ТЦ может составить около 40% для оборота, что является непосильной нагрузкой для бизнеса, вынужденного платить НДС.
«Содержать торговую сеть — это просто невозможно дорого», — утверждает Екатерина Степанова.
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются производители, называют дефицит материалов. После введения антироссийских санкций у части фабрик, занятых производством одежды, сократился доступ к натуральным импортным тканям, кому-то удалось найти других поставщиков, кому-то нет, но представители ТПП РФ уверены, что проблему можно решить импортозамещением.
«Уже пошла реализация программ по возрождению производства и переработки шерсти в РФ, у нас для этого есть условия, и сырьевая база хорошая есть, и технологии, производственные площадки. Мы видим, что нужно возрождать производство льна и изделий из этого исконно традиционного российского материала», — заявил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.
В марте в «Экспоцентре» представили стратегию развития легкой промышленности до 2035 года, во время которой обсудили проблемы и особенности развития рынка. Среди этих проблем назвали климат, из-за которого невозможно вырастить хлопок, и санкции, ставшие вызовом для российской экономики. Однако эксперты уверены, что индустрия сможет преодолеть все трудности.
«Вспомните вот этот недавний период пандемии или пика санкций, когда мы вынуждены были приспосабливаться к новой рыночной ситуации. Ведь Торгово-промышленная палата во многом способствовала, чтобы предприятия спокойно обдумали ситуацию и вышли из тяжёлого положения, выдавая сертификаты и заключения о форс-мажоре, не давая, так скажем, регуляторам применять к отдельным предприятиям штрафные санкции», — рассказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, добавив, что палата помогает предприятиям, лоббируя их интересы в Фонде развития промышленности.
Производители заявляют, что в настоящий момент они остро нуждаются в обновлении швейного оборудования, например, с помощью лизинга или льготных кредитов, также компании испытывают острую необходимость в отечественном сырье. Представители компаний по производству одежды уверены, что наращивание производства синтетических и смесовых тканей позволит им снизить издержки, увеличить объемы собственного производства и «подвинуть» импортную продукцию на местном рынке.