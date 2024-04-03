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Updated Сегодня, 11:38

Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове

Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове

3 апреля 2024, 10:46
Фото: ТГ «Александровка — мой район»
Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове
В Ростове из-под земли забил коммунальный фонтан высотой около трех метров, видео поделились жители Александровки.

В среду, 3 апреля, жители Александровки заметили, что в части домов уже в третий раз за последние несколько дней отключилась вода. Участники чата «Александровка — мой район» рассказали, что причиной стала коммунальная авария в районе дома по проспекту 40-летия Победы, 97.

Они поделились видео, на котором из-под земли перед ПВЗ Ozon и магазином «На Beerлин!» бьет огромный фонтан воды высотой около трех метров. Рабочих, устраняющих аварию, рядом не видно.

Видео: ТГ «Александровка — мой район»

В Ростовводоканале сообщили о повреждении пожарного гидранта. «Аварийная бригада его оперативно заменила. Течи больше нет», — уточнили в пресс-службе.

Ранее другой коммунальный фонтан оставил без воды жителей Каширской.

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