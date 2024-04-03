Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове

В среду, 3 апреля, жители Александровки заметили, что в части домов уже в третий раз за последние несколько дней отключилась вода. Участники чата «Александровка — мой район» рассказали, что причиной стала коммунальная авария в районе дома по проспекту 40-летия Победы, 97.