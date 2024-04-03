Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В среду, 3 апреля, жители Александровки заметили, что в части домов уже в третий раз за последние несколько дней отключилась вода. Участники чата «Александровка — мой район» рассказали, что причиной стала коммунальная авария в районе дома по проспекту 40-летия Победы, 97.
Они поделились видео, на котором из-под земли перед ПВЗ Ozon и магазином «На Beerлин!» бьет огромный фонтан воды высотой около трех метров. Рабочих, устраняющих аварию, рядом не видно.
В Ростовводоканале сообщили о повреждении пожарного гидранта. «Аварийная бригада его оперативно заменила. Течи больше нет», — уточнили в пресс-службе.
Ранее другой коммунальный фонтан оставил без воды жителей Каширской.