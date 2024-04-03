Президент Путин присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В среду, 3 апреля, на портале официального опубликования правовых актов разместили указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ определяет, какие государственные награды и звания присвоят выдающимся членом общества, среди них космонавты, герои Российской Федерации, многодетные мамы, а также деятели культуры, искусства, военные и десятки других профессионалов и достойных членов общества.
Среди награжденных оказался и ростовчанин Константин Лавроненко, который является актером театра, кино и телевидения. Самыми известными его работами стали фильмы «Новая Земля», «Три мушкетёра», «Территория», сериал «Екатерина», где Лавроненко играл графа Лестока, а также фильмы «Землетрясение», «Последний богатырь». Ему присвоили звание Народного артиста.
Ранее солистка оперы из Ростова рассказала, с какими проблемами сталкивается в ходе работы.