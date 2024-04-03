Президент Путин присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко

В среду, 3 апреля, на портале официального опубликования правовых актов разместили указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ определяет, какие государственные награды и звания присвоят выдающимся членом общества, среди них космонавты, герои Российской Федерации, многодетные мамы, а также деятели культуры, искусства, военные и десятки других профессионалов и достойных членов общества.