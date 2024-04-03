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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

Путин наградил ростовского митрополита Меркурия

Путин наградил ростовского митрополита Меркурия

3 апреля 2024, 15:34
Фото: donland.ru
Путин наградил ростовского митрополита Меркурия
Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия наградили орденом за заслуги, говорится в указе президента РФ.

Глава Донской митрополии РПЦ награжден орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Награду присвоили за вклад в развитие духовных и культурных связей.

Также была отмечена просветительская деятельность. Добавим, что указ главы государства появился в среду, 3 апреля.

Президент Путин присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко
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Фото: rostoveparhia.ru

Президент Владимир Путин также присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко. Самыми известными его работами стали картины «Новая Земля», «Три мушкетера».

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу наградил губернатора Василия Голубева за помощь военным.

Ранее ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Президент#Указ#Митрополит
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