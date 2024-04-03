Путин наградил ростовского митрополита Меркурия

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Глава Донской митрополии РПЦ награжден орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Награду присвоили за вклад в развитие духовных и культурных связей.
Также была отмечена просветительская деятельность. Добавим, что указ главы государства появился в среду, 3 апреля.
Президент Владимир Путин также присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко. Самыми известными его работами стали картины «Новая Земля», «Три мушкетера».
До этого глава Минобороны Сергей Шойгу наградил губернатора Василия Голубева за помощь военным.
Ранее ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.