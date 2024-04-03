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Ребенок выстрелил в брата-близнеца из ружья в Ростовской области

Несовершеннолетний выстрелил в ребенка из оружия в Ростовской области

3 апреля 2024, 07:53
Фото: flickr.com/cc by 2.0/akitzmil
Ребенок выстрелил в брата-близнеца из ружья в Ростовской области
В Ростовской области ребенок из оружия совершил выстрел в другого человека, сообщает в Telegram «УПЧС Неклиновского района».

Инцидент произошел 31 марта в Неклиновском районе. Во время игр несовершеннолетний выстрелил из пневматического оружия в другого ребенка.

«Пострадавший доставлен в ДГБ Таганрога с открытым переломом правой кисти и с инородным телом в ней», — говорится в публикации.

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Отмечается, что с улучшением погоды дети стали проводить много времени на улице, из-за чего родители должны уделять им больше внимания. Их попросили проводить с детьми разговоры о правилах поведения на детских площадках, о безопасности на водоемах, правилах дорожного движения.

Ранее в Ростове-на-Дону вечеринка в караоке закончилась стрельбой.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оружие#Происшествия#Пневматическое ружье
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