Несовершеннолетний выстрелил в ребенка из оружия в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Инцидент произошел 31 марта в Неклиновском районе. Во время игр несовершеннолетний выстрелил из пневматического оружия в другого ребенка.
«Пострадавший доставлен в ДГБ Таганрога с открытым переломом правой кисти и с инородным телом в ней», — говорится в публикации.
Отмечается, что с улучшением погоды дети стали проводить много времени на улице, из-за чего родители должны уделять им больше внимания. Их попросили проводить с детьми разговоры о правилах поведения на детских площадках, о безопасности на водоемах, правилах дорожного движения.
Ранее в Ростове-на-Дону вечеринка в караоке закончилась стрельбой.