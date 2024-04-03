Ростовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 млн руб

На скамье подсудимых оказались гражданин России и гражданин Армении Герегин Кеян и Карен Аракелян. Свое преступление они совершили в 2017 году. В сговоре с Александром Кривко они заранее спланировали и совершили нападение на автомобиль местного предпринимателя. Машину обстреляли, бизнесмен получил ранение, а преступники завладели девятью миллионами рублей наличных денег и скрылись.