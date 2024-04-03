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Ростовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 млн руб

Ростовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 млн руб

3 апреля 2024, 15:42
Фото: Pxhere
Ростовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 млн руб
В Ростовской области огласили приговор двум мужчинам, напавшим на машину бизнесмена ради грабежа, рассказали в управлении ФСБ.

На скамье подсудимых оказались гражданин России и гражданин Армении Герегин Кеян и Карен Аракелян. Свое преступление они совершили в 2017 году. В сговоре с Александром Кривко они заранее спланировали и совершили нападение на автомобиль местного предпринимателя. Машину обстреляли, бизнесмен получил ранение, а преступники завладели девятью миллионами рублей наличных денег и скрылись.

Первым удалось поймать Кривко. В 2018 году его приговорили к девяти годам лишения свободы. Кеяна и Аракеляна задержали только в 2020 году.

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В период следствия мужчины благодаря связям в криминальной среде запугивали свидетелей и самого потерпевшего. Однако эти действия вовремя пресекли силовики.

В конечном итоге на суде сторона обвинения предоставила доказательства вины Кеяна и Аракеляна. Их приговорили к девяти годам наказания в колонии строгого режима.

Ранее RostovGazeta рассказала, как мужчина скрывался от правосудия 24 года после убийства в Ростовской области.

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