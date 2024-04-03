Ростовский суд посадил бандитов, расстрелявших авто бизнесмена из-за 9 млн руб

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
На скамье подсудимых оказались гражданин России и гражданин Армении Герегин Кеян и Карен Аракелян. Свое преступление они совершили в 2017 году. В сговоре с Александром Кривко они заранее спланировали и совершили нападение на автомобиль местного предпринимателя. Машину обстреляли, бизнесмен получил ранение, а преступники завладели девятью миллионами рублей наличных денег и скрылись.
Первым удалось поймать Кривко. В 2018 году его приговорили к девяти годам лишения свободы. Кеяна и Аракеляна задержали только в 2020 году.
В период следствия мужчины благодаря связям в криминальной среде запугивали свидетелей и самого потерпевшего. Однако эти действия вовремя пресекли силовики.
В конечном итоге на суде сторона обвинения предоставила доказательства вины Кеяна и Аракеляна. Их приговорили к девяти годам наказания в колонии строгого режима.
Ранее RostovGazeta рассказала, как мужчина скрывался от правосудия 24 года после убийства в Ростовской области.