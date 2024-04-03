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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Склад полимерного завода вспыхнул в Азове

Склад полимерного завода вспыхнул в Азове

3 апреля 2024, 12:59
Фото: ТГ «Азов События»
Склад полимерного завода вспыхнул в Азове
Огонь охватил складские помещения завода «Алеко-Полимеры» в Азове, сообщают в социальных сетях местные жители.

О пожаре стало известно в районе 15.30 мск. Местные жители сообщают, что пожару якобы предшествовал взрыв. Возможно, он связан с оборудованием полимерного завода, которое могли хранить на складах. Официально о причинах происшествия не сообщалось. Помимо склада, в Азове огонь охватил камыши рядом подвесным мостом.

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Фото: ТГ «Азов События»

Известно, что к месту событий уже выехали спасатели. Азовчане жалуются на едкий запах дыма. Столб от пожара виден из разных точек города.

О пострадавших в результате инцидента ничего не известно.

Информация о происшествии будет уточняться.

Ранее склады горели в Ростове на улице Доватора.

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