Склад полимерного завода вспыхнул в Азове

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
О пожаре стало известно в районе 15.30 мск. Местные жители сообщают, что пожару якобы предшествовал взрыв. Возможно, он связан с оборудованием полимерного завода, которое могли хранить на складах. Официально о причинах происшествия не сообщалось. Помимо склада, в Азове огонь охватил камыши рядом подвесным мостом.
Известно, что к месту событий уже выехали спасатели. Азовчане жалуются на едкий запах дыма. Столб от пожара виден из разных точек города.
О пострадавших в результате инцидента ничего не известно.
Информация о происшествии будет уточняться.
Ранее склады горели в Ростове на улице Доватора.