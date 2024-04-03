Склад полимерного завода вспыхнул в Азове

О пожаре стало известно в районе 15.30 мск. Местные жители сообщают, что пожару якобы предшествовал взрыв. Возможно, он связан с оборудованием полимерного завода, которое могли хранить на складах. Официально о причинах происшествия не сообщалось. Помимо склада, в Азове огонь охватил камыши рядом подвесным мостом.