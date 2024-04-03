Специалист назвал лучшие упражнения для расслабления мышц спины

Самое эффективное упражнение — «кошка». Оно позволяет снять нагрузку с позвоночника и расслабить спинные мышцы, передают NEWS.ru со ссылкой на Александра Умнова. Кроме этого, убрать неприятные ощущения можно с помощью валика, который нужно положить под поясницу и двигаться по нему вниз и вверх.