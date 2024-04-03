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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Специалист назвал лучшие упражнения для расслабления мышц спины

Специалист назвал лучшие упражнения для расслабления мышц спины

3 апреля 2024, 10:56
Фото: 1MI
Хирург Александр Умнов рассказал о способах снятия мышечного напряжения в спине после рабочего дня.

Самое эффективное упражнение — «кошка». Оно позволяет снять нагрузку с позвоночника и расслабить спинные мышцы, передают NEWS.ru со ссылкой на Александра Умнова. Кроме этого, убрать неприятные ощущения можно с помощью валика, который нужно положить под поясницу и двигаться по нему вниз и вверх.

По словам специалиста, эффективными являются наклоны головы вперед-назад, а также круговые движения. Наряду с этим, хирург рекомендует выполнять боковые наклоны корпуса и скручивающие туловище движения из положения сидя.

Кроме этого, снять напряжение в спине помогает подтягивание коленей к туловищу и «потягушки». Оба упражнения выполняются в положении лежа.

Ранее эксперты посоветовали делать упражнения «лодочка», «планка» и «дохлая рыба» для укрепления спины.

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