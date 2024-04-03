rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Эксперт Косов рассказал, что будет с урожаем на Дону из-за засушливого марта

Стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области

3 апреля 2024, 07:13
Фото: donland.ru
Эксперт Косов рассказал, что будет с урожаем на Дону из-за засушливого марта

Эксперт Косов рассказал, что будет с урожаем на Дону из-за засушливого марта

В начале марта в Ростовской области была засушливая погода, которая может повлиять на будущий урожай, рассказал представитель референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.

Он рассказал «Комсомольская правда — Ростов», что обычно в марте в регионе выпадает достаточно осадков, но на этот раз их было очень мало. Также солнечных дней оказалось в дефиците — всего около десяти в первый месяц весны.

Согласно словам эксперта, в Ростовской области часто происходят ночные заморозки, которые способствуют подтягиванию влаги из глубин почвы. В настоящее время она насыщена влагой на глубине до 2,5 метра.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Благодаря изобилию осадков зимой сейчас сельскохозяйственные производители оказываются в выигрыше. Они уже посеяли горох, заканчивают сев ячменя и приступили к выращиванию льна. Наличие морозных ночей в марте оказывает спасительное воздействие, так как без них возникла бы катастрофическая ситуация.

Специалист считает, что даже сухой апрель не окажет существенного влияния на будущий урожай, при условии, что весь месяц не будет слишком жарким.

Ранее из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Осадки#Дон#Урожай#Засуха
Подпишитесь
Кому поклоняется ростовская опера: солистка рассказала, как ее притесняют в театре
Сегодня, 09:52
Зоолог объяснил нашествие змей в Ростовской области
Сегодня, 09:45
ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае
Сегодня, 09:25
В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей
Сегодня, 09:21
Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля
Сегодня, 09:10
В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах
Сегодня, 08:37
"