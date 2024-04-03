Стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Он рассказал «Комсомольская правда — Ростов», что обычно в марте в регионе выпадает достаточно осадков, но на этот раз их было очень мало. Также солнечных дней оказалось в дефиците — всего около десяти в первый месяц весны.
Согласно словам эксперта, в Ростовской области часто происходят ночные заморозки, которые способствуют подтягиванию влаги из глубин почвы. В настоящее время она насыщена влагой на глубине до 2,5 метра.
Благодаря изобилию осадков зимой сейчас сельскохозяйственные производители оказываются в выигрыше. Они уже посеяли горох, заканчивают сев ячменя и приступили к выращиванию льна. Наличие морозных ночей в марте оказывает спасительное воздействие, так как без них возникла бы катастрофическая ситуация.
Специалист считает, что даже сухой апрель не окажет существенного влияния на будущий урожай, при условии, что весь месяц не будет слишком жарким.
Ранее из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях.