Технологии искусственного интеллекта могут внедрить в Волгодонске

Posted 3 апреля, 16:24
Published 3 апреля, 16:24
Modified 5 апреля, 08:40
Updated 5 апреля, 08:40
Эти вопросы подняли во время дизайн-сессии Сбера по AI-трансформации. Участниками стали представители нескольких сфер, в том числе машиностроения, производства, торговли и логистики, городского хозяйства и строительства.
Они поделились на команды и обсуждали проекты с новейшими технологиями, которые были реализованы ранее. Кроме того, обсудили варианты адаптации существующих решений и поиск новых подходов для проектов в Волгодонске.
Региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков рассказал, что искусственный интеллект все больше проникает в сферы жизни. Мы постоянно взаимодействуем с устройствами и сервисами, использующими его технологии, часто не задумываясь об этом. Согласно исследованию, проведенному Сбером и Фондом «Общественное мнение», 45% бизнесменов применяют ИИ в своей работе, а 72% используют его для личных нужд.
Дмитрий Юзиков добавил, что сейчас цель заключалась в выявлении потенциала новых технологий для улучшения города в нескольких отраслях, таких как производство, строительство, безопасность и городское хозяйство.
«Необходимо сделать так, чтобы технологии работали с максимальной эффективность на благо горожан», — уточнил региональный директор.
За счет применения ИИ ускоряются рабочие процессы, это помогает в анализе закономерностей для принятия решений, создании прогнозов и проверке гипотез. По завершении встречи участники выработали несколько предложений о применении ИИ в экономике и социальной сфере Волгодонска.
Замглавы администрации города по экономике Игорь Столяр сообщил, что внедрение современных технологий не только содействует развитию городской инфраструктуры, но и существенно повышает уровень безопасности. В настоящее время в Волгодонске уже создана инфраструктура платформы «Умный город».
Это включает в себя использование умных камер и специализированного программного обеспечения, которое может отслеживать маршрут движения машин, определять среднюю скорость движения транспорта и отличать автомобили от других объектов на проезжей части. Игорь Столяр отметил, что на дизайн-сессии, организованной Сбером, прозвучало большое количество интересных предложений и проектов, теперь будет рассмотрена возможность их применения с учетом опыта города.
Это приведет к тому, что улучшится качество услуг для горожан, в том числе их можно будет получить быстрее. Также это будет означать поддержку бизнеса и госсектора: помощь во время анализа управленческих решений, увеличение эффективности работы и автоматизация рутины в операциях.
Сбер выяснил, что эффективность процессов увеличивается до 7 раз, когда уже начинают работать технологии ИИ. Одной из организаций, где эти новые технологии применяются наиболее активно, является ведущее предприятие в российском энергетическом машиностроении — завод «Атоммаш». Директор предприятия Максим Жидков рассказал, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью промышленности и активно внедряется в атомную отрасль.
«В силу масштабов производства нашего предприятия, мы определяем стратегию дальнейшего развития, используя новейшие технологии. Они помогают нам расчетами производственных программ, определением объема работы на участках и даже долгосрочным планированием, учитывая множество параметров и показателей», — отметил директор.
Он добавил, что многие идеи, которые обсудили на мероприятии, возможно использовать в этой отрасли.