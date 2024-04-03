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Posted 3 апреля, 16:24

Published 3 апреля, 16:24

Modified 5 апреля, 08:40

Updated 5 апреля, 08:40

Технологии искусственного интеллекта могут внедрить в Волгодонске

Технологии искусственного интеллекта могут внедрить в Волгодонске

3 апреля 2024, 16:24
Фото: Сбер / Марина Мазепина
Бизнесмены и представители госсектора подготовили предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Волгодонске, сообщает Сбер.

Эти вопросы подняли во время дизайн-сессии Сбера по AI-трансформации. Участниками стали представители нескольких сфер, в том числе машиностроения, производства, торговли и логистики, городского хозяйства и строительства.

Они поделились на команды и обсуждали проекты с новейшими технологиями, которые были реализованы ранее. Кроме того, обсудили варианты адаптации существующих решений и поиск новых подходов для проектов в Волгодонске.

Фото: Сбер / Марина Мазепина

Региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков рассказал, что искусственный интеллект все больше проникает в сферы жизни. Мы постоянно взаимодействуем с устройствами и сервисами, использующими его технологии, часто не задумываясь об этом. Согласно исследованию, проведенному Сбером и Фондом «Общественное мнение», 45% бизнесменов применяют ИИ в своей работе, а 72% используют его для личных нужд.

Дмитрий Юзиков добавил, что сейчас цель заключалась в выявлении потенциала новых технологий для улучшения города в нескольких отраслях, таких как производство, строительство, безопасность и городское хозяйство.

«Необходимо сделать так, чтобы технологии работали с максимальной эффективность на благо горожан», — уточнил региональный директор.

За счет применения ИИ ускоряются рабочие процессы, это помогает в анализе закономерностей для принятия решений, создании прогнозов и проверке гипотез. По завершении встречи участники выработали несколько предложений о применении ИИ в экономике и социальной сфере Волгодонска.

Замглавы администрации города по экономике Игорь Столяр сообщил, что внедрение современных технологий не только содействует развитию городской инфраструктуры, но и существенно повышает уровень безопасности. В настоящее время в Волгодонске уже создана инфраструктура платформы «Умный город».

Это включает в себя использование умных камер и специализированного программного обеспечения, которое может отслеживать маршрут движения машин, определять среднюю скорость движения транспорта и отличать автомобили от других объектов на проезжей части. Игорь Столяр отметил, что на дизайн-сессии, организованной Сбером, прозвучало большое количество интересных предложений и проектов, теперь будет рассмотрена возможность их применения с учетом опыта города.

Это приведет к тому, что улучшится качество услуг для горожан, в том числе их можно будет получить быстрее. Также это будет означать поддержку бизнеса и госсектора: помощь во время анализа управленческих решений, увеличение эффективности работы и автоматизация рутины в операциях.

Фото: Сбер / Марина Мазепина

Сбер выяснил, что эффективность процессов увеличивается до 7 раз, когда уже начинают работать технологии ИИ. Одной из организаций, где эти новые технологии применяются наиболее активно, является ведущее предприятие в российском энергетическом машиностроении — завод «Атоммаш». Директор предприятия Максим Жидков рассказал, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью промышленности и активно внедряется в атомную отрасль.

«В силу масштабов производства нашего предприятия, мы определяем стратегию дальнейшего развития, используя новейшие технологии. Они помогают нам расчетами производственных программ, определением объема работы на участках и даже долгосрочным планированием, учитывая множество параметров и показателей», — отметил директор.

Он добавил, что многие идеи, которые обсудили на мероприятии, возможно использовать в этой отрасли.

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