Технологии искусственного интеллекта могут внедрить в Волгодонске

Региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков рассказал, что искусственный интеллект все больше проникает в сферы жизни. Мы постоянно взаимодействуем с устройствами и сервисами, использующими его технологии, часто не задумываясь об этом. Согласно исследованию, проведенному Сбером и Фондом «Общественное мнение», 45% бизнесменов применяют ИИ в своей работе, а 72% используют его для личных нужд.