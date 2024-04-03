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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля

Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля

3 апреля 2024, 09:10
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

В Ростовской области ожидается сильный ветер скоростью более 79 километров в час, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В среду, 3 апреля, спасатели объявили, что в Ростовской области со среды, 3 апреля, 16.00 мск ожидается ухудшение погодных условий. К вечеру на регион обрушится штормовой ветер скоростью 20-22 метра в секунду (~79,2 километра в час), который будет сопровождаться грозой, сильными дождями и градом.

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Жителям Ростовской области рекомендуют быть внимательными, осторожными, избегать аварийных деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и других объектов, способных рухнуть из-за сильных порывов ветра. Также рекомендуется не парковать свои автомобили под деревьями.

Непогода продлится до полудня 4 апреля, спасатели призывают дончан быть бдительными и не подвергать свою безопасность риску.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, какой будет погода до конца рабочей недели.

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