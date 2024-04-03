Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля

В среду, 3 апреля, спасатели объявили, что в Ростовской области со среды, 3 апреля, 16.00 мск ожидается ухудшение погодных условий. К вечеру на регион обрушится штормовой ветер скоростью 20-22 метра в секунду (~79,2 километра в час), который будет сопровождаться грозой, сильными дождями и градом.