Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В среду, 3 апреля, спасатели объявили, что в Ростовской области со среды, 3 апреля, 16.00 мск ожидается ухудшение погодных условий. К вечеру на регион обрушится штормовой ветер скоростью 20-22 метра в секунду (~79,2 километра в час), который будет сопровождаться грозой, сильными дождями и градом.
Жителям Ростовской области рекомендуют быть внимательными, осторожными, избегать аварийных деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и других объектов, способных рухнуть из-за сильных порывов ветра. Также рекомендуется не парковать свои автомобили под деревьями.
Непогода продлится до полудня 4 апреля, спасатели призывают дончан быть бдительными и не подвергать свою безопасность риску.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, какой будет погода до конца рабочей недели.