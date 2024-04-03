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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Урбанист рассказал, в чем загвоздка появления высотки на берегу Дона в Ростове

Урбанист призвал проверить разрешение на строительство высотки на берегу Дона

3 апреля 2024, 15:39
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Урбанист рассказал, в чем загвоздка появления высотки на берегу Дона в Ростове
На правом берегу Дону в зоне речного фасада разрешено строить объекты высотой не более 20 метров. А сегодня там решили возвести 16-этажное здание, сообщил RostovGazeta блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что ростовчане возмутились строительству многоэтажного здания гостиницы, которую планируется расположить вблизи с берегом Дона.

«В конце 2022 года я являлся участником публичных обсуждений по зоне речного фасада. Тогда депутаты установили здесь предельную высоту зданий — 20 метров. Но в 2023 году власти выдали разрешение на строительство 16-этажной гостиницы прямо в зоне речного фасада. Как такое возможно?» — отмечает Артемий Зайцев.

Урбанист разъясняет, что 16-этажное здание нарушит установленную норму по высоте практически в 2,5 раза.

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«Уверен, что нужно провести проверку, чтобы выяснить, каким образом было получено такое разрешение. Это грубое нарушение принятых правил землепользования и застройки», — уверен урбанист.

Для разъяснения ситуации редакция отправила официальный запрос городским властям. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на продажу в донской столице выставили участок земли в парке Горького.

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#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дон#Гостиница#Ростов#Застройка#Многоэтажка#Высотка#Землепользование#Берег реки
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