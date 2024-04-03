Урбанист призвал проверить разрешение на строительство высотки на берегу Дона

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Напомним, что ростовчане возмутились строительству многоэтажного здания гостиницы, которую планируется расположить вблизи с берегом Дона.
«В конце 2022 года я являлся участником публичных обсуждений по зоне речного фасада. Тогда депутаты установили здесь предельную высоту зданий — 20 метров. Но в 2023 году власти выдали разрешение на строительство 16-этажной гостиницы прямо в зоне речного фасада. Как такое возможно?» — отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист разъясняет, что 16-этажное здание нарушит установленную норму по высоте практически в 2,5 раза.
«Уверен, что нужно провести проверку, чтобы выяснить, каким образом было получено такое разрешение. Это грубое нарушение принятых правил землепользования и застройки», — уверен урбанист.
Для разъяснения ситуации редакция отправила официальный запрос городским властям. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на продажу в донской столице выставили участок земли в парке Горького.