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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Более 5 млрд кВт/ч передала АО «Донэнерго» в 2023 году

В «Донэнерго» заявили об увеличении приема электроэнергии в 2023 году

3 апреля 2024, 13:07
Фото: Донэнерго
Более 5 млрд кВт/ч передала АО «Донэнерго» в 2023 году
Корреспонденту RostovGazeta в АО «Донэнерго» сообщили, что предприятие значительно нарастило мощности за прошедшие пять лет.

В спецпроекте RostovGazeta редакция подвела итоги состояния коммунальной инфраструктуры региона. Значительная часть материала посвящена деятельности АО «Донэнерго».

«Так, если в 2018 году прием электроэнергии в сеть составлял 5,9 миллиарда кВт*ч, то по итогам 2023 года прием электроэнергии увеличился на 345 миллионов кВт/ч и составил 6,3 миллиарда кВт/ч», — сообщает ресурсоснабжающая организация.

При этом технические потери электроэнергии в 2023 году составили 0,9 миллиарда кВт/ч.

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В рамках реализации областной программы по консолидации электрических сетей АО «Донэнерго» приняло на свой баланс и техническое обслуживание дополнительные энергетические мощности и сети электропередачи.

«В результате объем услуг по передаче электроэнергии с 4,9 миллиарда кВт/ч в 2018 году увеличился, и в 2023 году составил 5,3 миллиарда кВт/ч», — подытожили в АО «Донэнерго».

Подробнее о том, из-за чего обветшала коммунальная инфраструктура Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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