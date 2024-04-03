В «Донэнерго» заявили об увеличении приема электроэнергии в 2023 году

«Так, если в 2018 году прием электроэнергии в сеть составлял 5,9 миллиарда кВт*ч, то по итогам 2023 года прием электроэнергии увеличился на 345 миллионов кВт/ч и составил 6,3 миллиарда кВт/ч», — сообщает ресурсоснабжающая организация.