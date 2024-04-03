В «Донэнерго» заявили об увеличении приема электроэнергии в 2023 году

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В спецпроекте RostovGazeta редакция подвела итоги состояния коммунальной инфраструктуры региона. Значительная часть материала посвящена деятельности АО «Донэнерго».
«Так, если в 2018 году прием электроэнергии в сеть составлял 5,9 миллиарда кВт*ч, то по итогам 2023 года прием электроэнергии увеличился на 345 миллионов кВт/ч и составил 6,3 миллиарда кВт/ч», — сообщает ресурсоснабжающая организация.
При этом технические потери электроэнергии в 2023 году составили 0,9 миллиарда кВт/ч.
В рамках реализации областной программы по консолидации электрических сетей АО «Донэнерго» приняло на свой баланс и техническое обслуживание дополнительные энергетические мощности и сети электропередачи.
«В результате объем услуг по передаче электроэнергии с 4,9 миллиарда кВт/ч в 2018 году увеличился, и в 2023 году составил 5,3 миллиарда кВт/ч», — подытожили в АО «Донэнерго».
Подробнее о том, из-за чего обветшала коммунальная инфраструктура Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.