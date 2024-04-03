В МЧС назвали подробности пожара в ангаре на левом берегу Ростова

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
О пожаре спасателям сообщили в 19.10. Они сразу же выехали на место. К 19.35 огонь удалось локализовать на площади в 1000 квадратных метров. Тушение еще продолжается. В нем участвуют больше ста спасателей и 40 единиц техники.
По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без погибших и пострадавших. Что стало причиной возгорания в ангаре, пока неизвестно.
Информация о ЧП будет уточняться.
Ранее RostovGazeta опубликовала видео очевидцев пожара в промзоне на левом берегу.
Напомним, сегодня также в Азове загорелся склад местного полимерного завода.