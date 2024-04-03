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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Огонь охватил порядка тысячи квадратных метров территории на левом берегу Ростова

В МЧС назвали подробности пожара в ангаре на левом берегу Ростова

3 апреля 2024, 17:01
Фото: 1MI
Огонь охватил порядка тысячи квадратных метров территории на левом берегу Ростова
Огонь охватил порядка тысячи квадратных метров территории на левом берегу Ростова, сообщили в управлении МЧС.

О пожаре спасателям сообщили в 19.10. Они сразу же выехали на место. К 19.35 огонь удалось локализовать на площади в 1000 квадратных метров. Тушение еще продолжается. В нем участвуют больше ста спасателей и 40 единиц техники.

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По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без погибших и пострадавших. Что стало причиной возгорания в ангаре, пока неизвестно.

Информация о ЧП будет уточняться.

Ранее RostovGazeta опубликовала видео очевидцев пожара в промзоне на левом берегу.

Напомним, сегодня также в Азове загорелся склад местного полимерного завода.

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