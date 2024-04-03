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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

В ангаре на момент пожара находилось два автомобиля, а также емкости с топливом

В МЧС показали аппокалиптичные кадры после пожара в промзоне на левом берегу Ростова

3 апреля 2024, 18:38
Фото: МЧС России по Ростовской области
В ангаре на момент пожара находилось два автомобиля, а также емкости с топливом

В МЧС показали последствия пожара на левом берегу в Ростове

В ангаре на момент пожара находилось два автомобиля, а также емкости с топливом, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.

В Ростове спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре на левом берегу. Площадь возгорания там составила 1000 квадратных метров.

В МЧС рассказали, что в ангаре на момент происшествия находились два автомобиля — легковой и грузовой, а также емкости с топливом. Возможно, это объясняет звуки взрывов, которые слышали ростовчане перед пожаром.

В МЧС рассказали, что в ангаре на момент происшествия находились два автомобиля — легковой и грузовой, а также емкости с топливом.В МЧС рассказали, что в ангаре на момент происшествия находились два автомобиля — легковой и грузовой, а также емкости с топливом.
В МЧС рассказали, что в ангаре на момент происшествия находились два автомобиля — легковой и грузовой, а также емкости с топливом. В МЧС рассказали, что в ангаре на момент происшествия находились два автомобиля — легковой и грузовой, а также емкости с топливом.
В МЧС рассказали, что в ангаре на момент происшествия находились два автомобиля — легковой и грузовой, а также емкости с топливом.
Фото: МЧС России по Ростовской области

Сообщается, что огонь тушат 68 спасателей и 23 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, сегодня также горел склад полимерного завода в Азове.

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