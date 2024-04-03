В МЧС показали аппокалиптичные кадры после пожара в промзоне на левом берегу Ростова

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
В Ростове спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре на левом берегу. Площадь возгорания там составила 1000 квадратных метров.
В МЧС рассказали, что в ангаре на момент происшествия находились два автомобиля — легковой и грузовой, а также емкости с топливом. Возможно, это объясняет звуки взрывов, которые слышали ростовчане перед пожаром.
Сообщается, что огонь тушат 68 спасателей и 23 единицы техники.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, сегодня также горел склад полимерного завода в Азове.