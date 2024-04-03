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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В МЧС сообщили подробности пожара на территории полимерного завода в Азове

В МЧС сообщили подробности пожара на территории полимерного завода в Азове

3 апреля 2024, 13:22
Фото: МЧС России по Ростовской области
В МЧС сообщили подробности пожара на территории полимерного завода в Азове
Деревянные поддоны загорелись на территории склада в Азове, рассказали в управлении МЧС.

Огонь охватил производственное здание полимерного завода в переулке Некрасова, 47. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. К настоящему часу огонь локализовали.

Появилось видео страшного пожара на заводе в Азове
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В МЧС сообщили подробности пожара на территории полимерного завода в Азове
Видео: МЧС России по Ростовской области

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Не сообщается и о возможных пострадавших.

Жители Азова жалуются на едкий запах и столб дыма от места происшествия. Небо буквально заволокла черная копоть.

Информация о ликвидации пожара будет уточняться.

На днях в Ростове пожар охватил склады издательства «Феникс».

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