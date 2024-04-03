В МЧС сообщили подробности пожара на территории полимерного завода в Азове

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Огонь охватил производственное здание полимерного завода в переулке Некрасова, 47. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. К настоящему часу огонь локализовали.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Не сообщается и о возможных пострадавших.
Жители Азова жалуются на едкий запах и столб дыма от места происшествия. Небо буквально заволокла черная копоть.
Информация о ликвидации пожара будет уточняться.
На днях в Ростове пожар охватил склады издательства «Феникс».