В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах

Во вторник, 2 апреля, сотрудники МЧС напомнили, что электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) продолжают набирать популярность у жителей Ростовской области, что становится причиной роста числа ДТП с участием электротранспорта. По данным спасателей, ежегодно в регионе фиксируют около тысячи аварий с участием СИМ. При этом значительная часть ДТП происходит в местах пересечения проезжей части или на выезде с территорий дворов и заправок, а также на полноценных перекрестках. Участниками аварий, как правило, становятся молодые люди возрастом до 25 лет, в частности подростки от 14 до 19 лет.