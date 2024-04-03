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Published Сегодня, 08:37

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Спасатели МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах

В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах

3 апреля 2024, 08:37
Фото: 1MI
Спасатели МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах
В Ростовской области жителям запретили катать детей на электросамокатах и гонять на скорости выше 60 километров в час, подробности рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Во вторник, 2 апреля, сотрудники МЧС напомнили, что электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) продолжают набирать популярность у жителей Ростовской области, что становится причиной роста числа ДТП с участием электротранспорта. По данным спасателей, ежегодно в регионе фиксируют около тысячи аварий с участием СИМ. При этом значительная часть ДТП происходит в местах пересечения проезжей части или на выезде с территорий дворов и заправок, а также на полноценных перекрестках. Участниками аварий, как правило, становятся молодые люди возрастом до 25 лет, в частности подростки от 14 до 19 лет.

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Чтобы безопасно эксплуатировать самокаты, жителям Ростовской области запрещают на постоянной основе подзаряжать транспортное средство, игнорировать сигналы светофора, позволять детям до 14 лет самостоятельно управлять самокатами, а также брать пассажиров или ездить с детьми без детского сиденья или подножки.

Кроме того, водителям самокатов запрещено превышать скорость 25 километров в час при движении по пешеходной зоне и 60 километров в час во время поездки по дорогам.

Ранее в Ростове объявили, что планируют определить зоны для ограничения движения электросамокатов.

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