В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Во вторник, 2 апреля, сотрудники МЧС напомнили, что электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) продолжают набирать популярность у жителей Ростовской области, что становится причиной роста числа ДТП с участием электротранспорта. По данным спасателей, ежегодно в регионе фиксируют около тысячи аварий с участием СИМ. При этом значительная часть ДТП происходит в местах пересечения проезжей части или на выезде с территорий дворов и заправок, а также на полноценных перекрестках. Участниками аварий, как правило, становятся молодые люди возрастом до 25 лет, в частности подростки от 14 до 19 лет.
Чтобы безопасно эксплуатировать самокаты, жителям Ростовской области запрещают на постоянной основе подзаряжать транспортное средство, игнорировать сигналы светофора, позволять детям до 14 лет самостоятельно управлять самокатами, а также брать пассажиров или ездить с детьми без детского сиденья или подножки.
Кроме того, водителям самокатов запрещено превышать скорость 25 километров в час при движении по пешеходной зоне и 60 километров в час во время поездки по дорогам.
Ранее в Ростове объявили, что планируют определить зоны для ограничения движения электросамокатов.