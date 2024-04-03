В поликлинике Ростова рассказали, как оказать первую помощь при укусе клеща

Но если человек подозревает, что клещ может быть инфицирован, то следует поместить его в банку с плотно закрытой крышкой. И отвезти на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области. Находится она на улице 7-я Линия, 67 — в кабинет 301.