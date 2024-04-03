В поликлинике Ростова рассказали, как оказать первую помощь при укусе клеща

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ростовские медики рассказывают, что клещ — насекомое медлительное. Прокусывает он не сразу, но, добравшись до крови, может инфицировать организм. Поэтому при укусе удалять клеща следует как можно скорее. Сделать это несложно, но необходимо знать несколько важных моментов. Прежде всего, медработники рекомендуют иметь под рукой пинцет.
«Клеща надо схватить пинцетом максимально близко к месту укуса — к коже, где располагается его головка. Аккуратно, не спеша и не нервничая, вытянуть его вертикально. После чего рану нужно обработать йодом», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор предупреждает, что если после удаления клеща в месте укуса остается черное пятно, значит, там осталась головка клеща. Ее следует обязательно удалить. Но сделать это самостоятельно, скорее всего, не получится. Лучше обратиться в ближайший травмпункт, где выдернут остатки клеща и обработают рану.
Не менее важным, по словам врача, является и следующий этап — что делать с опасным насекомым. Дело в том, что обычными средствами клеща не уничтожить. А если это не сделать — он скроется и продолжит кусать людей.
«Самый простой способ уничтожить клеща — сжечь его, сделав костерок из спичек на железной миске. Или поместить клеща в емкость со спиртом, бензином или керосином», — делится советом доктор.
Но если человек подозревает, что клещ может быть инфицирован, то следует поместить его в банку с плотно закрытой крышкой. И отвезти на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области. Находится она на улице 7-я Линия, 67 — в кабинет 301.
По словам докторов, Ростовская область — неэндемичная. Поэтому тяжелым энцефалитом у нас клещи людей не заражают. Однако они могут быть переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Это хоть и весьма редкое заболевание, но тяжелое и, зачастую, смертельное», — отмечает врач.
Опасность Крымской геморрагической лихорадки, по словам медиков, заключается в несвоевременной диагностике болезни. Не замечая ничего подозрительного, зараженный человек сперва думает, что просто простыл. И лишь после появления тяжелых симптомов обращается за помощью в медучреждение.
«На Дону есть десяток заболеваний, которые могут передаваться с укусом клеща. Например, боррелиоз. Эти болезни не смертельные, но крайне неприятные. Поэтому если после укуса клеща наблюдается повышение температуры, нужно немедленно обратиться за помощью к врачу», — резюмирует доктор.