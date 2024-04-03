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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Врач рассказал, как оказать первую помощь при укусе клеща в Ростовской области

В поликлинике Ростова рассказали, как оказать первую помощь при укусе клеща

3 апреля 2024, 11:43
Фото: Pxhere
Врач рассказал, как оказать первую помощь при укусе клеща в Ростовской области
Весной и в начале лета в Ростовской области наступает время активности клещей — переносчиков серьезных заболеваний. Что делать при укусе клеща, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Как самому удалить клеща с места укуса

Ростовские медики рассказывают, что клещ — насекомое медлительное. Прокусывает он не сразу, но, добравшись до крови, может инфицировать организм. Поэтому при укусе удалять клеща следует как можно скорее. Сделать это несложно, но необходимо знать несколько важных моментов. Прежде всего, медработники рекомендуют иметь под рукой пинцет.

«Клеща надо схватить пинцетом максимально близко к месту укуса — к коже, где располагается его головка. Аккуратно, не спеша и не нервничая, вытянуть его вертикально. После чего рану нужно обработать йодом», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Доктор предупреждает, что если после удаления клеща в месте укуса остается черное пятно, значит, там осталась головка клеща. Ее следует обязательно удалить. Но сделать это самостоятельно, скорее всего, не получится. Лучше обратиться в ближайший травмпункт, где выдернут остатки клеща и обработают рану.

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Как самому удалить клеща с места укусаКак самому удалить клеща с места укуса
Как самому удалить клеща с места укуса
Фото: sredneapochensky.gosuslugi.ru

Куда девать клеща после укуса

Не менее важным, по словам врача, является и следующий этап — что делать с опасным насекомым. Дело в том, что обычными средствами клеща не уничтожить. А если это не сделать — он скроется и продолжит кусать людей.

«Самый простой способ уничтожить клеща — сжечь его, сделав костерок из спичек на железной миске. Или поместить клеща в емкость со спиртом, бензином или керосином», — делится советом доктор.

Но если человек подозревает, что клещ может быть инфицирован, то следует поместить его в банку с плотно закрытой крышкой. И отвезти на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области. Находится она на улице 7-я Линия, 67 — в кабинет 301.

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Какими болезнями можно заразиться от клещей в Ростове

По словам докторов, Ростовская область — неэндемичная. Поэтому тяжелым энцефалитом у нас клещи людей не заражают. Однако они могут быть переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Это хоть и весьма редкое заболевание, но тяжелое и, зачастую, смертельное», — отмечает врач.

Опасность Крымской геморрагической лихорадки, по словам медиков, заключается в несвоевременной диагностике болезни. Не замечая ничего подозрительного, зараженный человек сперва думает, что просто простыл. И лишь после появления тяжелых симптомов обращается за помощью в медучреждение.

Опасность Крымской геморрагической лихорадки, по словам медиков, заключается в несвоевременной диагностике болезни.Опасность Крымской геморрагической лихорадки, по словам медиков, заключается в несвоевременной диагностике болезни.
Опасность Крымской геморрагической лихорадки, по словам медиков, заключается в несвоевременной диагностике болезни.
Фото: 1MI
«На Дону есть десяток заболеваний, которые могут передаваться с укусом клеща. Например, боррелиоз. Эти болезни не смертельные, но крайне неприятные. Поэтому если после укуса клеща наблюдается повышение температуры, нужно немедленно обратиться за помощью к врачу», — резюмирует доктор.
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