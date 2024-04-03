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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 07:54

В Сети появилось видео сноса засекреченного военного завода в Ростове

В Ростове сносят засекреченный военный завод: видео

3 апреля 2024, 07:50
Фото: Pxhere
В Сети появилось видео сноса засекреченного военного завода в Ростове

Засекреченный военный завод в Ростове попал под ковш экскаватора

В Ростове сносят военный завод на проспекте Михаила Нагибина, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео демонтажа военного завода «Электроаппарат», который находится на проспекте Михаила Нагибина, 40. Юридическое лицо оборонного завода ликвидировали шесть лет назад, до своего закрытия предприятие занималось выпуском электронного и радиорелейного оборудования гражданского и военного назначения.

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В Сети появилось видео сноса засекреченного военного завода в Ростове
Видео: t.me/rostov_glavniy

В начале недели стало известно, что на территории закрывшегося завода работает экскаватор. Территорию «зачищают» от капитальных строений под будущую застройку.

Напомним, что в 2021 году разрешение на строительство 13 жилых многоэтажных домов получило на территории завода АО «Конверсия 1». В планах компании построить свыше 500 тысяч квадратных метров жилой недвижимости или около 5 тысяч квартир. Высотность домов составит 22-23 этажа. Разрешение на строительство действует до 2029 года.

«Интересно, сквер хоть оставят или тоже застроят?», «И будет очередной ЖК, ведь в городе их так не хватает!», «Скоро будет одна застройка на другой, и увидеть дерево это будет чудо», — прокомментировали увиденное ростовчане.

Ранее также сообщалось, что часть территории завода закатают в асфальт, чтобы построить новую развязку.

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