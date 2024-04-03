В Ростове вплотную к берегу Дона построят 16-этажную гостиницу

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В среду, 3 апреля, на портале «Благоустройство Ростов» появилось обращение местных жителей, заявивших о незаконной застройке участка на улице Береговой, 16. Согласно техническому паспорту объекта, здесь возведут гостиничный комплекс из трех зданий, при этом высота доминирующего корпуса А, Б будет достигать 7-16 этажей. Высота здания будет колебаться от 21 до 48 метров.
Комплекс общей площадью 6,25 тысячи квадратных метров возводят на участке буквально в 17 метрах от края набережной.
«Этот участок относится к зоне РФ-1. В зоне РФ-1[…] для вида использования под кодом 4.7 „Гостиничное обслуживание“ установлена максимальная высота 20 метров, минимальное озеленение 25% от площади участка», — сказано в сообщении ростовчанина, где отдельно указано, что правила еще жестче в зависимости от вида экономической деятельности гостиницы.
Незаконность строительства гостиницы подтвердил и урбанист Артемий Зайцев, хорошо знакомый с правилами использования земельных участков в Ростове.
«Незаконно. В этом месте можно не выше 20 метров, не менее 25% под озеленения», — утверждает урбанист в соцсети «Вконтакте».
Сейчас ростовчане требуют у города ответа, каким образом застройщик ООО СЗ «НСК-ДОН» получил разрешение на застройку вплотную к реке Дон, тем более, когда набережную Ростова планировали продлить.
Информация пока официально не подтвердилась. Данные уточняются.