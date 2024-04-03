В Ростове вплотную к берегу Дона построят 16-этажную гостиницу

В среду, 3 апреля, на портале «Благоустройство Ростов» появилось обращение местных жителей, заявивших о незаконной застройке участка на улице Береговой, 16. Согласно техническому паспорту объекта, здесь возведут гостиничный комплекс из трех зданий, при этом высота доминирующего корпуса А, Б будет достигать 7-16 этажей. Высота здания будет колебаться от 21 до 48 метров.