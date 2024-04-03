В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионов

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео сноса военного завода «Электроаппарат». Он располагается на проспекте Нагибина, 40. Юрлицо оборонного завода ликвидировали шесть лет назад.
Предприятие занималось выпуском электронного и радиорелейного оборудования гражданского и военного назначения.
Снос завода продлится в течение нескольких дней. Территорию «зачищают» от капитальных строений под будущую застройку.
В управлении ФСБ по Ростовской области рассказали о пресечении попытки хищения бюджетных средств во время благоустройства парка «Мухина балка» в Аксае. Подозрения у силовиков возникли в отношении подрядчика, который выполнял работы. По предварительным данным, он захотел незаконным путем получить 25 миллионов рублей бюджетных средств.
Сделать это он пытался, используя материалы более низкого качества, чем было заявлено в документации. Таким образом, в отчетах подрядчика фигурировала информация, далекая от действительности. Именно по ней и должен был осуществляться расчет за выполненные работы. Если бы их оплатили, то фирма-подрядчик могла присвоить себе более 25 миллионов рублей.
Сейчас в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело. У него дома и на рабочем месте проведены обыски.
«Автодор» рассказал, что ввел в эксплуатацию участок трассы М-4 «Дон» с 741 по 803 километры. Там проходила масштабная реконструкция. Участок проходит через несколько регионов, в том числе Ростовскую область. Его запустили в рамках создания скоростного сообщения между Москвой и южными регионами страны. Новый участок будет платным.
Известно, что сейчас рассматривается вопрос об увеличении максимальной скорости движения там до 110 километров в час.
Что касается цен, то проезд для легковых авто обойдется в 200 рублей с понедельника по четверг и 250 рублей в другие дни. Грузовым автомобилям придется заплатить 600 рублей за проезд, независимо от дня недели и времени суток.