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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионов

В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионов

3 апреля 2024, 15:46
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионов
Военный завод снесли в Ростове на Нагибина, тем временем ФСБ предотвратила хищения при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае, а на М-4 появится новый платный участок.

Без завода, но с высотками

Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео сноса военного завода «Электроаппарат». Он располагается на проспекте Нагибина, 40. Юрлицо оборонного завода ликвидировали шесть лет назад.

Предприятие занималось выпуском электронного и радиорелейного оборудования гражданского и военного назначения.

Снос завода продлится в течение нескольких дней. Территорию «зачищают» от капитальных строений под будущую застройку.

В Ростове сносят засекреченный военный завод: видео
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Хищения на «Мухиной балке»

В управлении ФСБ по Ростовской области рассказали о пресечении попытки хищения бюджетных средств во время благоустройства парка «Мухина балка» в Аксае. Подозрения у силовиков возникли в отношении подрядчика, который выполнял работы. По предварительным данным, он захотел незаконным путем получить 25 миллионов рублей бюджетных средств.

Сделать это он пытался, используя материалы более низкого качества, чем было заявлено в документации. Таким образом, в отчетах подрядчика фигурировала информация, далекая от действительности. Именно по ней и должен был осуществляться расчет за выполненные работы. Если бы их оплатили, то фирма-подрядчик могла присвоить себе более 25 миллионов рублей.

Сейчас в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело. У него дома и на рабочем месте проведены обыски.

В управлении ФСБ по Ростовской области рассказали о пресечении попытки хищения бюджетных средств во время благоустройства парка «Мухина балка» в Аксае.В управлении ФСБ по Ростовской области рассказали о пресечении попытки хищения бюджетных средств во время благоустройства парка «Мухина балка» в Аксае.
В управлении ФСБ по Ростовской области рассказали о пресечении попытки хищения бюджетных средств во время благоустройства парка «Мухина балка» в Аксае.
Фото: ФСБ
ФСБ пресекла хищение 25 млн рублей при реконструкции «Мухиной балки» в Аксае
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Новый платный участок на М-4

«Автодор» рассказал, что ввел в эксплуатацию участок трассы М-4 «Дон» с 741 по 803 километры. Там проходила масштабная реконструкция. Участок проходит через несколько регионов, в том числе Ростовскую область. Его запустили в рамках создания скоростного сообщения между Москвой и южными регионами страны. Новый участок будет платным.

Известно, что сейчас рассматривается вопрос об увеличении максимальной скорости движения там до 110 километров в час.

Что касается цен, то проезд для легковых авто обойдется в 200 рублей с понедельника по четверг и 250 рублей в другие дни. Грузовым автомобилям придется заплатить 600 рублей за проезд, независимо от дня недели и времени суток.

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