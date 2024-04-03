В Ростовской области снесли засекреченный завод и пресекли хищение 25 миллионов

Сделать это он пытался, используя материалы более низкого качества, чем было заявлено в документации. Таким образом, в отчетах подрядчика фигурировала информация, далекая от действительности. Именно по ней и должен был осуществляться расчет за выполненные работы. Если бы их оплатили, то фирма-подрядчик могла присвоить себе более 25 миллионов рублей.