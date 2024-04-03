В Ростовводоканале сообщили, на что были потрачены 5,5 млрд рублей

В Ростовводоканале добавляют, что около 2,2 миллиарда рублей за последние пять лет вложили в капремонт сетей и производственных объектов водоснабжения. В 2023 году на обновление коммуникаций и модернизацию своих объектов предприятие направило более 486 миллионов рублей.