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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

«Ростовводоканал» отчитался об итогах работы за пять лет

В Ростовводоканале сообщили, на что были потрачены 5,5 млрд рублей

3 апреля 2024, 12:07
Фото: Ростовский Водоканал
«Ростовводоканал» отчитался об итогах работы за пять лет
В соцсетях ростовчане часто жалуются на работу водоканала. RostovGazeta во время подготовки спецпроекта о состоянии коммунальной инфраструктуры региона напрямую узнала у компании «Ростовводоканал», что делается для улучшения водоснабжения города.

Как сообщили в пресс-службе Ростовводоканала, организация занимается строительством, реконструкцией и модернизацией объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в рамках Инвестиционной программы предприятия. На нее с 2019 по 2023 год было выделено 5,53 миллиарда рублей.

«Крупнейший проект инвестпрограммы — строительство установки по дозированию порошкообразного древесного активированного угля на водозаборных сооружениях Ростовского водоканала. Объект, введённый в эксплуатацию весной 2021 года, решил проблему сезонного запаха воды в реке Дон», — поделились в пресс-службе.

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В 2023 году началось строительство канализационного дюкера через реку Дон в районе западного железнодорожного моста. Новый трубопровод станет «дублёром» для ныне существующего коллектора №53 и создаст резервную схему водоотведения города. Стоимость объекта — 2, 4 миллиарда рублей. Это собственные средства водоканала и льготный кредит от Фонда развития территорий.

В Ростовводоканале добавляют, что около 2,2 миллиарда рублей за последние пять лет вложили в капремонт сетей и производственных объектов водоснабжения. В 2023 году на обновление коммуникаций и модернизацию своих объектов предприятие направило более 486 миллионов рублей.

«Всего с 2019 по 2023 год включительно Ростовводоканал заменил 68 километров водопровода и 36 километров канализации», — подытожили в водоканале.

Подробнее о состоянии коммунальной инфраструктуры Ростовской области читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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